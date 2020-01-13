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"Белтелеком" объявил о повышении тарифов на отдельные услуги
Источник материала: Партизан
"Белтелеком" объявил о повышении тарифов на отдельные услуги электросвязи. Оно составит в среднем 5%.
Как
В "Белтелекоме" объясняют решение о повышении тарифов желанием поддержать в текущем году уровень окупаемости услуг электросвязи на уровне прошлого года.
Обновлённые тарифы можно посмотреть
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"Белтелеком" объявил о повышении тарифов на отдельные услуги электросвязи. Оно составит в среднем 5%.
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