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Наталья Кочанова посетила кондитерскую фабрику «Слодыч»

14.01.2020 19:36 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Встречи с трудовыми коллективами дают возможность реально оценить ситуацию на местах. Председатель Совета Республики Наталья Кочанова посетила кондитерскую фабрику «Слодыч», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Кочанова посетила кондитерскую фабрику «Слодыч»

В год здесь выпускают 15 тысяч тонн продукции, которую фабрика экспортирует в 18 стран. Первую строчку в этом списке занимает Россия – более половины всех поставок. Среди партнеров также Украина, Казахстан, Китай, Монголия, Израиль.

Наталья Кочанова посетила кондитерскую фабрику «Слодыч»

За 2019 год предприятие отгрузило продукцию более чем на 1,5 миллиона долларов. Кроме того, неоднократно изделия фабрики были отмечены многочисленными наградами на международных конкурсах.

Наталья Кочанова посетила кондитерскую фабрику «Слодыч»

Сергей Трибой, заместитель директора по коммерческой деятельности кондитерской фабрики:
Сегодня мы на внутреннем рынке продаем порядка 23-24 % всего печенья, которое реализуется в республике. Нам необходимо, естественно, расширять свои позиции.

Мы в том числе расширяем свою ассортиментную линейку. Сейчас мы стараемся концентрироваться на таких направлениях, как детское печенье и здоровое питание.

Наталья Кочанова посетила кондитерскую фабрику «Слодыч»

Успех на рынке предприятию обеспечивают современное оборудование, а также опыт квалифицированных специалистов.

Наталья Кочанова посетила кондитерскую фабрику «Слодыч»

С коллективом Наталья Кочанова тоже пообщалась. На встрече затронули вопросы занятости, соотношения роста заработной платы и производительности труда, а также контроля за ценами.

Наталья Кочанова посетила кондитерскую фабрику «Слодыч»

Люди в материале: Наталья Кочанова, Сергей Трибой
 
 
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Новости Беларуси. Встречи с трудовыми коллективами дают возможность реально оценить ситуацию на местах. Председатель Совета Республики Наталья Кочанова посетила...
 
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