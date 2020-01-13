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Утром 15 января в работе ЕРИП возможен сбой
Источник материала: Партизан
Сервис сообщает, что с 06:30 до 07:00 будут проводиться плановые работы. Из-за этого автоматизированная информационная система "Расчет" может быть недоступна.
Как информирует
В контакт-центре ЕРИП сообщили, что "были приняты все необходимые меры для исправления данной ситуации".
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Сервис сообщает, что с 06:30 до 07:00 будут проводиться плановые работы. Из-за этого автоматизированная информационная система "Расчет" может быть недоступна.
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