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Крэйг Вудкрофт: «Минское "Динамо" движется в правильном направлении»

14.01.2020 19:35 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт пояснил в передаче «Спорт-кадр», какое обстоятельство его жизни доставляет наибольшую трудность.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Как справляетесь с давлением? Игроки расстроены, побед нет, фанаты ушли с трибун. Морально тяжело?

— Это все на меня сильно влияет. Самое сложное, что я человек, и это давит на меня, как и на всех в «Динамо». Но я еще и лидер. И поэтому мне следует принимать весь удар на себя. Я должен пытаться справиться со всем как человек и как лидер, найти оптимальное решение. Мне нельзя быть расстроенным перед игроками. Они должны знать, что у меня есть план. И этот процесс наверняка сделает меня лучше. Буду легче понимать психологию игроков. Когда команда будет в следующий раз проигрывать двенадцать матчей подряд, мне уже будет проще, — приводит слова Вудкрофта «Прессбол» со ссылкой на «Беларусь-5».

Также Крэйг Вудкрофт заявил, что минское «Динамо» движется в правильном направлении.

— Ожидали ли вы, что сезон для «Динамо» получится таким трудным?

— Наверняка знал, на что шел. Предполагал, что это будет длительный и трудный процесс. Возможно, не думал, что будет так сложно, как есть. Но я по-прежнему воодушевлен и считаю, что мы движемся в верном направлении. Иногда трудно найти успех среди проигранных матчей, но, поскольку мы анализируем ежедневно, видим улучшения. Это вдохновляет работать и двигаться вперед. И когда этот процесс закончится, мы сотворим то, чем каждый в этом городе сможет гордиться.

 
 
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Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт пояснил в передаче «Спорт-кадр», какое обстоятельство его жизни доставляет наибольшую трудность.
 
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