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Беларусь готова покупать нефть в Украине, чтобы не платить российским компаниям

14.01.2020 19:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Правительство Беларуси продолжает отрабатывать схему поставок нефти, альтернативных российским.


Беларусь считает экономически нецелесообразным и бессмысленным платить премии российским нефтяным компаниям в прежних объемах. Об этом заявил первый вице-премьер Дмитрий Крутой по итогам совещания у президента республики Александра Лукашенко, сообщает БЕЛТА.

«Каких-то новых нюансов переговоров с Российской Федерацией у нас на сегодняшний день нет. Мы по-прежнему придерживаемся позиции, что в условиях реализации налогового маневра и ежегодного увеличения стоимости нефти для Беларуси за счет уменьшения таможенной пошлины платить премию российским нефтяным компаниям в том размере, в котором мы договаривались это делать в 2011 году, сегодня не имеет никакого смысла. Это просто экономически нецелесообразно», — сказал Крутой.

Правительство Беларуси, по его словам, продолжает отрабатывать схему альтернативных поставок нефти, изучаются все возможные варианты.


«Мы разослали соответствующие коммерческие предложения. Все коммерческие службы наших заводов, Белорусской нефтяной компании находятся на переговорах практически в ежедневном режиме. Думаю, здесь мы тоже скоро получим альтернативные варианты поставки конкретной нефти, — добавил Дмитрий Крутой. — Все возможные страны: и Украина, и Польша, и страны Балтии, и Казахстан, Азербайджан. Мы сейчас занялись этим вопросом», — сказал вице-премьер.

Как сообщалось, Россия с 1 января остановила поставки нефти в Беларусь. Кроме того, Беларусь ввела экологический налог на транзит и транспортировку нефти.

Ранее, в сентябре 2019 года, Александр Лукашенко уже заявлял, что Беларусь прорабатывает варианты альтернативных поставок нефти — в них может участвовать и Украина.
 
 
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Правительство Беларуси продолжает отрабатывать схему поставок нефти, альтернативных российским.
 
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