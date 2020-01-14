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Михаил Орда: если мы хотя бы чуть-чуть сделаем богаче людей за счёт пенсионного накопления, это будет большое дело
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Пенсионное накопление в Беларуси должно стать нормой коллективных договоров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С просьбой внести в документы соответствующие дополнения к нанимателям будут активно обращаться представители Федерации профсоюзов Беларуси. Об этом сообщил председатель ФПБ Михаил Орда, посещая 14 января в Гомеле одно из крупнейших в стране швейных предприятий – «Коминтерн».
Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:
Мы сегодня рекомендуем всем нашим профсоюзным организациям – конечно, в зависимости от вклада и возможностей предприятия. Но это будет хорошее дело, которое мы должны будем в коллективных договорах стараться при переговорах включать как норму.
Применять шире программы добровольного страхования дополнительной пенсии действующее законодательство рекомендует всем руководителям, не зависимо от форм собственности.
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Михаил Орда: если мы хотя бы чуть-чуть сделаем богаче людей за счёт пенсионного накопления, это будет большое дело
Новости Беларуси. Пенсионное накопление в Беларуси должно стать нормой коллективных договоров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С просьбой внести в...
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