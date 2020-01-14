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Шендерович: Кому нравится жить в мокрых штанах – не закатывайте так многозначительно глаза наверх

14.01.2020 20:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Писатель и сатирик – о попытках людей списать все на власть.

– Дело было недавно, на новогоднем вечере издательства НЛО, – рассказал Виктор Шендеорович на своей странице в Фейсбуке. – Из-за столика навстречу мне поднялся большой благообразный седой господин, улыбнулся, распростер объятия и заключил меня в них. И сказал, даже несколько обиженно:

— Виктор! Что же вы к нам не заходите?

Это был директор книжного магазина «Библио-глобус» Есенькин Борис Семенович.

И я ответил Борису Семеновичу:

— Так вы зовите, я зайду.

На что Борис Семенович улыбнулся еще шире.

В «Библио-глобусе», в былые времена, я действительно презентовал свои новые книги, давал многочисленные автограф-сессии и был любим и привечаем. А потом в одночасье (счастливо совпавшее с аннексией Крыма и моей оценкой произошедшего) меня в этот магазин звать перестали. И даже отказались выложить на лотки для продажи книгу «Блокада мозга-2014».

Впрочем, все это было уже давно, и обаятельная улыбка Бориса Семеновича при встрече означала: ну что вы как маленький! Вы же все понимаете.

Нет. Нет понимаю. Туповат-с.

И вот только что «Библио-глобус» в том же руководящем лице товарища Есенькина отказался брать на распространение свеженькое четвертое издание «Изюма из булки» («Захаров», 2019).

Оснований обижаться на Есенькина по новой у меня нет: огорчения его поступок уже не вызывает. Новый официальный отказ дает мне счастливую возможность попиарить свою новую книгу — и уведомить читателей, что со дня на день она поступит в другие книжные магазины Москвы.

Но главное — этот типовой сюжет дает право в очередной раз, громко и раздельно, произнести в адрес всех, кому нравится жить в мокрых штанах: не закатывайте, пожалуйста, так многозначительно глаза наверх, в сторону Путина, Мединского или кто у вас там сегодня вместо нравственного императива.


У них там, наверху, много своих грехов, но в собственные штаны вы опять нассали самостоятельно, клянусь вам. И даже географическая близость Лубянки не является смягчающим (запах) обстоятельством.

И не делайте, пожалуйста, вид, что ничего не произошло. Произошло. Опять произошло, и опять с вами. И отнюдь не все согласны поддерживать светскую беседу в этом амбре.

«Времена не выбирают» ©. Выбирают — свое поведение в любом из них. Суммарный вектор человеческих проявлений и образует то, что мы потом называем «временами». Они пахнут нами, и ничем другим.

Доктор экономических и кандидат философских наук, заслуженный деятель культуры РФ, кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и прочая, и прочая товарищ Есенькин Б.С. выбрал вышеописанное, простите, поведение. Боевая единица ссаного путинского легиона, он вместе с другими такими же формирует ТАКУЮ среду и легитимизирует ТАКУЮ норму — и именно за это, разумеется, получает цацки от начальства.

Но начальство всего лишь предоставило ему возможность стать позорищем, а рванул навстречу этой возможности — он сам.

Имеет право: его жизнь — его приоритеты!

Только не надо так широко улыбаться мне при встрече.
 
 
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