Ждать ли морозов? Прогноз погоды на Крещение в Беларуси

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Порадует ли зима традиционными крещенскими морозами, рассказали в Белгидромете.

В воскресенье – 19 января – в Беларуси будет преимущественно без осадков. В отдельных районах страны ожидаются слабый туман и гололед.

Ждать ли морозов? Народные приметы на неделю с 13 по 19 января

Температура воздуха ночью составит от 0 до -6°C. Днем прогнозируется от -4°C до +1°C.