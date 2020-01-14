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Ждать ли морозов? Прогноз погоды на Крещение в Беларуси

14.01.2020 20:22 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Порадует ли зима традиционными крещенскими морозами, рассказали в Белгидромете. 

В воскресенье – 19 января – в Беларуси будет преимущественно без осадков. В отдельных районах страны ожидаются слабый туман и гололед.  

Ждать ли морозов? Народные приметы на неделю с 13 по 19 января  

Температура воздуха ночью составит от 0 до -6°C. Днем прогнозируется от -4°C до +1°C.    

Крещение. Кому можно окунаться в прорубь, а кому нет (читать далее).   

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Новости Беларуси. Порадует ли зима традиционными крещенскими морозами, рассказали в Белгидромете.  В воскресенье – 19 января – в Беларуси будет преимущественно...
 
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