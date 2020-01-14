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Ждать ли морозов? Прогноз погоды на Крещение в Беларуси
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Порадует ли зима традиционными крещенскими морозами, рассказали в Белгидромете.
В воскресенье – 19 января – в Беларуси будет преимущественно без осадков. В отдельных районах страны ожидаются слабый туман и гололед.
Температура воздуха ночью составит от 0 до -6°C. Днем прогнозируется от -4°C до +1°C.
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Новости Беларуси. Порадует ли зима традиционными крещенскими морозами, рассказали в Белгидромете. В воскресенье – 19 января – в Беларуси будет преимущественно...
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