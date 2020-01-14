Азербайджан о поставках нефти в Беларусь: «Технически это возможно»

«Переговоры на этот счет велись. Технически мы можем поставить как азербайджанскую нефть, так и нефть других стран сторонам, желающим ее купить. Но ничего конкретного пока на этот счет нет«, – сказал Ахмедов.





Ранее первый вице-премьер Дмитрий Крутой заявил, что Беларусь разослала коммерческие предложения на покупку нефти в Польшу, страны Балтии, Казахстан, Азербайджан, Украину. «Думаю, здесь мы тоже скоро получим альтернативные варианты поставки конкретной нефти», – рассказал он.





С 1 января Россия прекратила подачу нефти для НПЗ Беларуси из-за того, что Москва и Минск не заключили новые контракты. Белорусские НПЗ продолжали работать, но загрузка производственных мощностей снижена до технологического минимума. В связи с отсутствием поставок нефти из России с 1 января Беларусь временно приостановила экспорт нефтепродуктов.





4 января поставки нефти на белорусские НПЗ возобновились – договоренность была достигнута с компаниями олигарха Михаила Гуцериева, который дружит с Лукашенко. Первая партия закупается по цене, которая исключает премию российским поставщикам (ранее стоимость поставок рассчитывался как рыночная стоимость плюс премия примерно $ 10).





Договоренности на поставки нефти на государственном уровне достичь так и не удалось. «В двух словах, почему с президентом России не договорились по нефти. Потому что РФ хочет, чтобы мы купили у нее нефть по ценам, выше мировых. Где такое видано?! Поэтому я и отказался от такой нефти. И прямо заявил, если не будет поставок по мировой цене из России нефти, мы найдем эту нефть в другом месте. Что мы и делаем. И нашли», – заявил Лукашенко.



