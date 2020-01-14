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Нетрезвые «покатушки» привели жителя г.п. Вороново на скамью подсудимых

14.01.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Нетрезвые «покатушки» привели жителя г.п. Вороново на скамью подсудимых

В Вороновском колледже сельскохозяйственного производства 23 декабря минувшего года на открытом судебном заседании Вороновского суда под председательством судьи И.С. Ластовского было рассмотрено уголовное дело в отношении 21-летнего жителя райцентра.

— Решение провести выездное заседание суда в колледже было принято неслучайно, — рассказал после процесса Иван Стефанович. — Во-первых, гражданин В. — бывший выпускник данного учебного заведения, и хотелось, чтобы в присутствии учащихся и преподавателей он почувствовал стыд за совершенное противоправное действие. Во-вторых, мероприятие преследует и профилактические цели: ведь большинство учащихся скоро получат права на управление транспортными средствами. Они должны понимать, что под воздействием алкоголя элементарная глупость может привести к уголовному делу. А проступок гражданина В. и есть необдуманная и самая банальная глупость.

Поздним сентябрьским вечером парень встретился с друзьями около магазина «Океан» (теперь «Удобный»), как всегда, «затарились» пивом и направились в городской парк. Там выпили, потом еще взяли добавку в «Натали»… Хмельной напиток так затуманил голову В., что, возвращаясь домой, он начал дергать за ручки дверец авто, стоящих в одном из дворов многоэтажек авто. Проверил одну машину — закрыта, другую — закрыта. А вот стоящий около «Океана» оранжевый грузовой микроавтобус «Мерседес-Бенц» оказался незапертым. Долго не раздумывая, В. сел в кабину. Спонтанно, не обращая внимания на увещевания друзей! «Одумайся, что ты делаешь?», завел с помощью оставленных в замке зажигания ключей мотор и с мыслью «вот прокачусь и поставлю на место» поехал в сторону Бастун. Однако, не справившись с управлением, съехал в кювет…  Испугался, выбрался из машины и спрятался в лесу…

Вначале следствия В. категорически отрицал свою причастность к содеянному. Но в ходе розыскных мероприятий и следственных экспериментов позицию поменял, его вину подтвердили и друзья-очевидцы. Раскаяние наступило только тогда, когда были представлены неопровержимые доказательства проступка: неправомерное завладение транспортным средством и поездка на нем без цели завладения средством. Следует отметить, если бы у молодого человека была цель завладеть транспортом, то была бы совсем другая статья — кража. А так он просто взял машину, чтобы прокатиться. Так нетрезвые «покатушки» в ночь 22 сентября привели гражданина В. на скамью подсудимых.

Заслушав подсудимого, свидетелей и потерпевшего, гособвинитель в лице заместителя прокурора  А. С. Карпович запросила для подсудимого 2 года лишения свободы с отсрочкой наказания на 2 года. Суд согласился с данной мерой наказания и, учитывая, что гражданину В. только 21 год и он первый раз предстал перед судом, а также его искреннее раскаяние и полное возмещение материального ущерба потерпевшему, признал его виновным по части 1 статьи 214 УК — угон автомобиля без цели завладения транспортным средством. Также ему назначено принудительное лечение от алкогольной зависимости. Обвиняемый был освобожден из-под стражи в зале суда.

Если в течение двух лет отсрочки гражданин В. ничего противоправного не совершит, то будет освобожден от наказания. В противном случае попадет за решетку. Так что любителю покататься на чужом авто есть над чем подумать и пересмотреть свое поведение, привычки и  изменить свою жизненную позицию.

Хочется посоветовать и владельцам автомобилей: будьте предусмотрительны, закрывайте машину, даже если оставляете ее ненадолго. Этим самым вы не только сохраните свое авто, но и предотвратите необдуманные поступки тех, кто на нетрезвую голову склонен ко всякого рода авантюрам и куражу.

Викентий ЯКОВИЧ.

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Теги: Гродно
 
 
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В Вороновском колледже сельскохозяйственного производства 23 декабря минувшего года на открытом судебном заседании Вороновского суда под председательством...
 
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