В Беларуси подешевеет жилье в 2020 году: готовится указ об ограничении рентабельности застройщиков в 5%

Источник материала: Новости Волковыска

В 2020 году при строительстве жилья в Беларуси за счет средств граждан застройщикам установят предельную рентабельность не выше 5%. Это предусмотрено проектом указа, который сегодня рассматривали на совещании у президента.

На сегодняшнем совещании с руководством Совмина Лукашенко заявил, что в Беларуси – «не богатые люди», чтобы платить «двойную цену» за жилье и помогать «толстосумам набивать карманы».

После совещания вице-премьер Владимир Кухарев рассказал, что президент поддержал проект указа, которым предусмотрено, что для застройщиков, строящих жилье с привлечением средств граждан, будет установлена предельная рентабельность не выше 5 %, – пишет БЕЛТА.





Как объяснил В. Кухарев, принятие указа и реализация заложенных в нем подходов позволят снизить стоимость жилья для всех категорий граждан.

По его словам, данная норма также не будет распространяться на инвестиционные договоры, которые были заключены ранее или в течение полугода после принятия указа.

Отметим, что на сегодняшний день жилье с 5-процентным ограничением рентабельности уже строится в рамках программы государственной поддержки для нуждающихся – в рамках господдержки.

– А сейчас этот нормативный акт распространится на все категории граждан, – сказал Владимир Кухарев.

Вице-премьер заверил, что экономии на качестве работ не будет. По его словам, строительство в любом случае будет вестись в рамках цен и расходов, закладываемых в сметную стоимость квадратного метра.

«Поэтому строительные организации здесь ни в коем случае не пострадают. Вопрос состоит в том, чтобы ограничивать именно прибыль застройщика — разницу между стоимостью и ценой при продаже квадратного метра», – отметил Владимир Кухарев.

Он также рассказал, что в настоящее время средняя стоимость продажи квадратного метра в Беларуси составляет 2 тыс. 78 руб.