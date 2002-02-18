ГРАФИК проведения «прямых линий» начальниками отделов и служб Вороновского райисполкома, руководителями организаций Вороновского района в 1-ом квартале 2020 года

|№
пп
|ФИО
руководителя
|Тема
|дата и время проведения, телефон
|1
|Конон Святослав Владимирович – директор Вороновского филиала ГУ по топливу «Гроднооблтопливо»
|Вопросы обеспечения топливом
|15.01.2020
10.00 – 11.00
2-18-02
|2
|Щеглик Ирина Иосифовна – начальник отдела ЗАГС райисполкома
|Вопросы регистрации актов гражданского состояния
|22.01.2020
10.00 – 11.00
2-15-64
|3
|Барсуков Андрей Николаевич – начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства райисполкома
|Вопросы жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства
|07.02.2020
10.00 — 11.00
4-33-90
|4
|Конон Андрей Александрович – начальник Вороновского района электрических сетей
|Вопросы
электроснабжения
|10.02.2020
11.00 — 12.00
2-14-90
|5
|Молочко Виктор Федорович – начальник ДРСУ-120 КУП «Гроднооблдорстрой»
|Вопросы ремонта и благоустройства дорог и улиц
|11.02.2020
9.00 – 10.00
2-07-14
|6
|Кушелевич Наталья Анатольевна – начальник управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома
|Вопросы пенсионного обеспечения, занятости, оказания материальной помощи
|12.02.2020
10.00-11.00
4-32-00
|7
|Латаревич Галина Мечиславовна – начальник отдела экономики райисполкома
|Вопросы лицензионной деятельности в торговле, развития придорожного сервиса
|13.02.2020
10.00 – 11.00
2-51-36
|8
|Диц Иван Никодимович – директор АТП № 14
|Вопросы транспортного обеспечения, движения пригородных автобусов
|17.02.2020
11.00 — 12.00
2-19-72
|9
|Брейво Петр Марьянович — директор КУПД «Управление капитального строительства «Вороновского района
|Вопросы проектирования и строительства
|04.03.2020
10.00 – 11.00
2-19-34
|10
|Желудевич Валерий Михайлович – директор районного унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства
|Вопросы жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства
|04.03.2020
10.00 – 12.00
4-45-55
|11
|Люленко Валентина Винцентовна – начальник отдела образования райисполкома
|Вопросы образования, воспитательной работы
|11.03.2020
10.00 — 11.00
2-14-58