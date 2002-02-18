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ГРАФИК проведения «прямых линий» начальниками отделов и служб Вороновского райисполкома, руководителями организаций Вороновского района в 1-ом квартале 2020 года

14.01.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

ГРАФИК проведения «прямых линий» начальниками отделов и служб Вороновского райисполкома, руководителями организаций Вороновского района в 1-ом квартале 2020 года

пп

 ФИО

руководителя

 Тема дата и время проведения, телефон
1 Конон Святослав Владимирович – директор Вороновского филиала ГУ по топливу «Гроднооблтопливо»

 

 Вопросы обеспечения топливом 15.01.2020

10.00 – 11.00

 

2-18-02
2 Щеглик Ирина Иосифовна – начальник отдела ЗАГС райисполкома

 

 Вопросы регистрации актов гражданского состояния 22.01.2020

10.00 – 11.00

 

2-15-64
3 Барсуков Андрей Николаевич – начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства райисполкома Вопросы жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства 07.02.2020

 

10.00 — 11.00

4-33-90
4 Конон Андрей Александрович – начальник Вороновского района электрических сетей Вопросы

электроснабжения

 10.02.2020

 

11.00 — 12.00

2-14-90
5 Молочко Виктор Федорович – начальник ДРСУ-120 КУП «Гроднооблдорстрой» Вопросы ремонта и благоустройства дорог и улиц 11.02.2020

 

9.00 – 10.00

2-07-14

 
6 Кушелевич Наталья Анатольевна – начальник управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома Вопросы пенсионного обеспечения, занятости, оказания материальной помощи 12.02.2020

10.00-11.00

 

4-32-00
7 Латаревич Галина Мечиславовна – начальник отдела экономики райисполкома

 

 Вопросы лицензионной деятельности в торговле, развития придорожного сервиса 13.02.2020

10.00 – 11.00

 

2-51-36
8 Диц Иван Никодимович – директор АТП № 14 Вопросы транспортного обеспечения, движения пригородных автобусов

 

 17.02.2020

11.00 — 12.00

2-19-72
9 Брейво Петр Марьянович — директор  КУПД «Управление капитального строительства «Вороновского района

 

 Вопросы проектирования и строительства 04.03.2020

10.00 – 11.00

 

2-19-34
10 Желудевич Валерий Михайлович – директор районного унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства

 

 Вопросы жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства 04.03.2020

10.00 – 12.00

 

4-45-55
11 Люленко Валентина Винцентовна – начальник отдела образования райисполкома Вопросы образования, воспитательной работы 11.03.2020

 

10.00 — 11.00

 

2-14-58
 
 
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№ пп ФИО руководителя Тема дата и время проведения, телефон 1 Конон Святослав Владимирович – директор Вороновского филиала ГУ по топливу «Гроднооблтопливо»  ...
 
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