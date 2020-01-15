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Как будут расти цены на бензин в 2020 году эксперт
Источник материала: Myfin
- В связи со сложным ведением переговоров по поставке нефти в Беларусь из России у многих белорусов возникают переживания в отношении роста цен на автомобильное топливо в 2020 году. Однако надо отметить, что сейчас концерн «Белнефтехим» предпринимает все возможные меры для недопущения каких-либо ценовых скачков и обеспечения плавного повышения стоимости топлива по той стратегии, которая была заявлена ранее в 2019 году. То есть, традиционно это повышения по 1 копейке .
Да, мы видим, что в декабре 2019 года темпы этого увеличения розничных цен усилились. В последнее время почти каждую неделю был рост на 1 копейку.
Вместе
с тем создавать сейчас ажиотаж вокруг
будущих цен на автомобильное топливо
не стоит. В действительности идут
переговоры на уровне правительства,
руководства страны по поставке
нефтересурсов. На текущий момент наши
НПЗ получили временные объемы нефти
по
нормальным ценам
и какого-то резкого
скачка в стоимости нефтепродуктов на
внутреннем рынке ожидать не стоит.
При этом надо понимать, что в настоящее время из-за конфликта между США и Ираном мировые цены на нефть резко возросли. И изначально при формировании цены нефти для Беларуси учитывается в том числе и мировой тренд подорожания нефти.
Каким будет темп повышения цен на бензин в Беларуси в ближайшие месяцы? Однозначно цены будут расти. Не исключено даже, что в первом квартале они будут повышаться гораздо интенсивнее, чем это было в декабре 2019 года.
Но, думаю, власти не будут допускать резкого повышения. Рост будет на 1-2 копейки. Но просто повышать цену топлива будут чаще - раз в неделю, а иногда, возможно, и два раза в неделю. Потому что люди привыкли уже к этому постепенному повышению. Если будет резкий рост цен на топливо, то возможно проявление различных форм возмущения со стороны автовладельцев.
Источник: Myfin.by
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Что будет в ближайшее время с ценами на автомобильное топливо в Беларуси? Какие факторы повлияют на стоимость топлива? И какими темпами могут расти розничные цены...
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