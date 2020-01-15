Рынок корпоративных облигаций Беларуси практически полностью перешел на национальную валюту

Источник материала: Ежедневник





В 2019 году Минфин зарегистрировал 136 выпусков корпоративных облигаций 80 белорусских компаний и финансовых учреждений. Общий объем всех выпусков составил 1,45 млрд долларов в эквиваленте.

Согласно данным Министерства финансов, в 2019 году наибольший объем корпоративных облигаций был номинирован в белорусских рублях. Их объем составил 2,12 млрд рублей (около 1 млрд долларов в эквиваленте), что в два раза больше чем во всех остальных валютах. В долларах было выпущено корпоративных облигаций на 230,55 млн, что вдвое меньше, чем в 2018 году. Учитывая государственную политику дедолларизации экономики, в 2020 году ожидается дальнейшее снижение долларовых эмиссий. А вот на выпуски облигаций, эмитированных в евро, государственная политика, напротив, влияет положительно: уходя от долларов, белорусские компании и переходят не только на рубль, но и на евро. По данным Минфина, в европейской валюте за 2019 год было выпущено облигаций на 174,89 млн евро.

Совсем потерял свою популярность в Беларуси российский рубль. За весь год зарегистрировано всего три выпуска на сумму 1,54 млрд российских рублей (около 25,27 млн долларов).

В белорусских рублях самыми крупными эмитентами стали государственные банки. Среди них самым первое место занимает «Белагропромбанк», зарегистрировавший в мае два выпуска облигаций общим объемом 450 млн рублей. Даже у Банка развития аппетиты оказались значительно скромнее (300 млн рублей в трех выпусках), не говоря уже о Беларусбанке – 190 млн рублей. Среди белорусских компаний наибольший объем облигаций в белорусских рублях выпустили ООО "Санта Ритейл" (110 млн рублей) и ОАО «Смолевичи Бройлер» - 104 млн рублей.

В долларах крупнейшим эмитентом можно назвать Белорусскую железную дорогу, которая выбросила на рынок облигаций на 80 млн долларов и ЗАО «Евроопт» (55 млн долларов).

Среди заметных новичков рынка следует отметить СООО «Экомедсервис-Медицинский центр», который в ноябре вышел на рынок с выпуском облигаций на 2,5 млн долларов с довольно неожиданным для рынка номиналом в 5 тыс. долларов. Вряд ли можно ожидать что этот выпад новичка будет успешным. В Беларуси облигации в номинале по 1 тыс. долларов плохо идут, так как основными покупателями выступают физические лица, а по 5 тыс. долларов на какие-то серьезные продажи и вовсе не приходится рассчитывать.

Среди неожиданных эмитентов следует отметить и СООО «Мобильные ТелеСистемы». Ранее мобильные операторы как-то обходили стороной белорусский рынок корпоративных облигаций, так как вполне могли осуществлять инвестиции за счет собственных средств. И вот МТС решил предложить рынку свои ценные бумаги. Всего компания выпустила 1 тыс. облигаций номиналом 50 тыс. рублей каждая, тоже рассчитывая на серьезного бизнес-покупателя. Общий объем выпуска составил 50 млн рублей и был зарегистрирован 24 декабря, в канун католического Рождества.

Если оценивать доходность облигаций, то самую высокую предлагают небольшие по объему выпуски. Так, например, ООО «Автоцентр на МКАД», зарегистрировавший выпуск на 900 тыс. белорусских рублей, предлагает по своим облигациям доход в 15% годовых, в то время как крупные эмитенты работают в пределах плюс 2,5% к ставке рефинансирования.

В целом следует отметить, что рынок корпоративных облигаций Беларуси оставался в 2019 довольно разношерстным. При этом покупатели больше отдавали предпочтение надежности банковских учреждений, несмотря на низкую доходность бумаг. На высокую доходность (были и такие, кто предлагал 9% годовых в валюте), клевали только при наличии банковских и других гарантий.