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«Рождественские встречи» приглашают

15.01.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

«Рождественские встречи» приглашают

19 января в 16.30 в Вороновском районном центре культуры и народного творчества состоится благотворительный концерт «Рождественские встречи».

В нем примут участие хоровые коллективы костела Святых апостолов Симеона и Иуды Фаддея г.п. Вороново, церквей Святого благоверного князя Александра Невского г.п. Вороново и Святой преподобной Евфросинии Полоцкой г.п. Радунь.

В ходе мероприятия будет осуществляться сбор добровольных пожертвований для семей, в дом которых постучалась беда.

Вход свободный.

 
 
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19 января в 16.30 в Вороновском районном центре культуры и народного творчества состоится благотворительный концерт «Рождественские встречи». В нем примут участие...
 
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