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«Рождественские встречи» приглашают
15.01.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
19 января в 16.30 в Вороновском районном центре культуры и народного творчества состоится благотворительный концерт «Рождественские встречи».
В нем примут участие хоровые коллективы костела Святых апостолов Симеона и Иуды Фаддея г.п. Вороново, церквей Святого благоверного князя Александра Невского г.п. Вороново и Святой преподобной Евфросинии Полоцкой г.п. Радунь.
В ходе мероприятия будет осуществляться сбор добровольных пожертвований для семей, в дом которых постучалась беда.
Вход свободный.
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19 января в 16.30 в Вороновском районном центре культуры и народного творчества состоится благотворительный концерт «Рождественские встречи». В нем примут участие...
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