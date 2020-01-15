«Рождественские встречи» приглашают

Источник материала: Вороновская газета





19 января в 16.30 в Вороновском районном центре культуры и народного творчества состоится благотворительный концерт «Рождественские встречи».

В нем примут участие хоровые коллективы костела Святых апостолов Симеона и Иуды Фаддея г.п. Вороново, церквей Святого благоверного князя Александра Невского г.п. Вороново и Святой преподобной Евфросинии Полоцкой г.п. Радунь.

В ходе мероприятия будет осуществляться сбор добровольных пожертвований для семей, в дом которых постучалась беда.

Вход свободный.