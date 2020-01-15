Королева не против. Узнай, от чего отказались Меган Маркл и принц Гарри, пройдя наш тест

Источник материала: Tut.by

На прошлой неделе принц Гарри и его супруга герцогиня Сассекская заявили об отказе от статуса «старших членов королевской семьи» (СЧКС). Эта новость взорвала общественность, затмив события в Иране и «Брекзит». Еще бы — институт монархии в который раз оказался под угрозой. В понедельник королева Елизавета Вторая поддержала решение внука и его жены, Меган Маркл, но вопросов по поводу того, что теперь будет со знаменитой четой, не стало меньше.

Что значит быть «старшим членом королевской семьи»? Об этом рассказывает постоянный колумнист LADY.TUT.BY, эксперт по этикету Татьяна Гладкая.

Фото: Олег Киндер Об эксперте: Дипломированный специалист по этикету, журналист, телеведущая. Автор и ведущая рубрики «Этикет» на телеканале ОНТ (2014−2018 гг.). Выпускница «Австрийской Высшей школы этикета». Консультант по светскому и деловому этикету. Обучалась у таких специалистов по этикету, как: Ксения Ферзь, Мария Буше, принцесса Таня де Бурбон-Пармская и графиня Мари де Тилли.

— Если вкратце, то быть «старшим членом королевской семьи» — работать на блага королевской короны. Подробнее — посещать всевозможные мероприятия, встречаться с главами государств, отправляться в долгие зарубежные туры, вести благотворительную деятельность.

Кажется, не так уж и сложно, но только на первый взгляд. Например, принц Чарльз в 2019 году посетил 521 мероприятие, а его сестра Анна побывала на 506 ивентах. В общей сложности члены королевской семьи за год посещают около 2 тысяч мероприятий, ведут светские беседы и деловые переговоры с 70 тысячами гостей королевы, получают и обрабатывают более 100 тысяч писем.



Фото: Reuters

Еще одна обязанность СЧКС — подчиняться системе Royal Rota. В неё входят королевский пул журналистов и ряд изданий, которые имеют эксклюзивные права на интервью с СЧКС и публикации их фотографий. Ни один снимок не может быть опубликован без ободрения королевской администрации. Кстати, именно эта система стала краеугольным камнем в решении об отказе от статуса «старших членов королевской семьи». Пуловские СМИ не раз вторгались в частную жизнь герцога и герцогини Сассекских и публиковали информацию, искажающую действительность.

Весной Гарри и Меган собираются выйти из Royal Rota. После этого они смогут сами выбирать издания, с которыми хотят сотрудничать.

Что еще получат и чего лишаться Меган и Гарри в обмен на «свободу»? Пройдите тест и узнайте, насколько вы разбираетесь в ситуации.

Итак, верно ли, что …