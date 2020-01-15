Новая редакция Жилищного кодекса вступила в силу в Беларуси с 1 января

Источник материала: Вороновская газета





Закон, которым вносятся изменения в нормативные правовые акты в сфере жилищных отношений, принят 4 мая 2019 года и содержит свыше 164 страниц. В нем систематизированы принятые ранее документы. Из главных моментов можно выделить корректировку вопросов регулирования арендного и социального жилья, управления общим имуществом совместных домовладений, деятельностью товариществ собственников и организаций застройщиков.

Онлайн-голосование для жильцов

Кодекс упрощает механизм управления совместными домовладениями, деятельностью товариществ собственников и организаций застройщиков. Снижена доля голосов, необходимых для принятия решений по всем вопросам, входящим в компетенцию общего собрания. В частности, уменьшен порог со 100 процентов до двух третей голосов по вопросам реорганизации, ликвидации и отчуждения общего имущества.

Станет легче проводить и заочное голосование. Членам товарищества собственников, организации застройщиков предоставляется право выбора варианта направления бюллетеня — заказным письмом с уведомлением или иным способом.

Обсуждение капремонта на предпроектной стадии

Нововведения коснулись также ремонта жилищного фонда. Одно из них — организация и проведение собраний на предпроектной стадии.

В документе определен порядок и условия проведения работ в жилых домах товариществ собственников и организаций застройщиков за счет средств, предусмотренных на капремонт. Непосредственно перед их началом (за 10 дней) заказчик должен встретиться с гражданами: представить ответственного со стороны подрядчика, проинформировать о видах работ, заключить договор на оказание услуг.

Кроме того, урегулированы особенности функционирования счетов, на которых аккумулируется плата за капитальный ремонт. Для них вводятся ограничения бесспорного взыскания. «Это придаст денежным средствам, которые используются для возмещения затрат на работы, большую защищенность. Нельзя будет наложить на них арест, списать, приостановить операции», — пояснили в министерстве.

Компенсация за непригодное жилье

Кодекс дополнительно прописывает права тех, кто является участником долевой собственности. Им будет выплачиваться денежная компенсация за жилые помещения (соразмерно их доле в праве собственности) в случае признания по решениям исполкомов многоквартирных и блокированных жилых домов несоответствующими санитарным и техническим требованиям, непригодными для проживания.

Перспективы рынка социального жилья

Социальные гарантии для жителей сохраняются. Право на получение социальных квартир имеют 17 категорий граждан. В их числе многодетные семьи, те, кто взял на воспитание троих и более детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, ветераны боевых действий на территории других государств. В перечень включены инвалиды I и II групп, граждане, имеющие заболевания, при которых признается невозможным их совместное проживание с другими лицами в одной комнате или однокомнатной квартире.

«Что касается инвалидов I и II групп, то они не исключаются из отдельного списка нуждающихся в улучшении жилищных условий, если их среднемесячный совокупный доход на каждого члена семьи составляет не более 150 процентов утвержденного бюджета прожиточного минимума, исчисленного за 12 месяцев, предшествующих дате уточнения данных, являющихся основанием для сохранения права на получение жилья социального пользования (и на день его предоставления)», — отметили в ведомстве.

Одна из новых норм: в качестве социального жилья в Беларуси будут предоставляться только квартиры, а не комнаты с общей кухней.

Безбарьерная среда

На законодательном уровне прописывается обязанность исполкомов предоставлять жилые помещения с безбарьерной средой людям с инвалидностью, которые пользуются госжилфондом. Действует заявительный принцип. Если человек стал инвалидом с нарушениями опорно-двигательного аппарата и под его нужды технически невозможно приспособить выделенное жилье госжилфонда и (или) вспомогательные помещения, входы и выходы многоэтажки, то кодекс предусматривает предоставление обустроенного жилья на условиях ранее заключенного договора найма.

Арендный фонд

В новой редакции Жилищного кодекса в отношении жилых помещений коммерческого использования применяется термин «арендное жилье». Оно может быть предоставлено как на период трудовых, служебных отношений, так и на общих основаниях. По данным на 1 октября 2019 года, в стране насчитывается 147 тысяч 629 таких помещений. Их количество постоянно увеличивается за счет построенного, освобожденного жилья. Спрос на такие квартиры достаточно велик. Арендное жилье наиболее востребовано в больших городах, в основном в областных центрах.

Нуждающимися в улучшении жилищных условий признаются граждане, которым арендное жилье предоставлено на период трудовых (служебных) отношений. Остальные жильцы, к примеру, проживающие в однокомнатной арендной квартире с другими лицами, кроме супругов, либо проживающие в помещениях общей площадью менее 15 квадратных метров (в Минске менее 10 квадратных метров) на одного человека, вправе подать документы о постановке их на учет нуждающихся.

Что касается перспектив семьи, где умер или уехал в другой город человек, которому предоставлено арендное жилье на период трудовых (служебных) отношений, то при выбытии основного нанимателя договор найма прекращает действие. Исключение — случаи, когда здесь остались проживать совершеннолетние члены его семьи, имеющие первоочередное право на предоставление такого жилья. В обычном арендном фонде родственникам с согласия других проживающих предоставляется право на изменение договора найма с оформлением его на свое имя при соблюдении требований законодательства.

Перевод арендного жилья в социальное

Те, кто по законодательству имеет право на получение жилья социального пользования, могут перевести арендные квартиры государственного жилищного фонда в категорию социальных. Речь идет о многодетных семьях, инвалидах I и II групп, ветеранах боевых действий на территории других государств, детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, пенсионерах. В отдельных случаях учитывается доход граждан. Исключение составляют жилые помещения в домах-новостройках: их перевод в арендное возможен не ранее, чем через три года с даты приемки зданий в эксплуатацию. Арендное жилье включается в состав социального по решению местных исполнительных и распорядительных органов.

https://www.belta.by/