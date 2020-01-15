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И время ни на миг не остановишь…

15.01.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

За 80 лет Вороновский район прошел непростой путь развития, менял границы. Как начиналась его история и как трудом нескольких поколений Вороновщина стала развитым аграрным регионом Гродненщины, — в материалах документальной хроники «Память» и историко-краеведческой конференции «З гісторыі краю і лёсаў людзей Воранаўшчыны».

И время ни на миг не остановишь…

Так начиналась война…

В первые дни войны территория Вороновского района оказалась в полосе наступления корпусов гитлеровцев, которые входили в состав 3-й танковой группы генерала Гота. Участок советско-германской границы в полосе наступления немецко-фашистских войск обороняла 128-я стрелковая дивизия Красной Армии Прибалтийского особого военного округа.


И время ни на миг не остановишь…

Многократное превосходство немецких войск в живой силе, артиллерии и танках, в воздухе, неожиданность нападения позволили врагу в первые дни войны достигнуть значительных успехов. Одним из первых столкнулся с противником 2467-й стрелковый полк 37-й стрелковой дивизии (командир полка — полковник Соколов). В упорных оборонительных боях дивизия потеряла более половины своего личного состава. Несколько атак противника отбили солдаты 17-й стрелковой дивизии, выдвинувшейся из района Лиды в направлении Радуни. Под командованием начальника штаба полка капитана А.А. Старцева осуществили контратаку. На второй день войны в бою на Дубинской горе погибло около 30 красноармейцев. Полк удерживал высоту до ночи 25 июня, после чего отошел за реку Дитва на оборонительный рубеж. В первые четыре дня войны территория района была оккупирована врагом. Для жителей Вороновщины наступил тяжелый период немецко-фашистской оккупации.

Под гнетом оккупации


И время ни на миг не остановишь…

Немцы сразу же ликвидировали Советы депутатов, создали свою военную администрацию. «Новый порядок», установленный гитлеровцами, означал массовое уничтожение населения и его собственности. Многие из жителей района были вывезены в Германию. Враг уничтожал школы, библиотеки, клубы. В фашистскую неволю было угнано 1 194 мирных жителя, в том числе 199 детей.  На территории района гитлеровцы и их приспешники проводили политику геноцида. 14 ноября 1941 года в Вороново были расстреляны 800 жителей Вильнюса. В их числе — 15 профессоров, докторов наук, деятелей культуры. Весной 1942 года в Радуни было создано еврейское гетто. Тут было расстреляно  2 130 человек, из которых 850 — местные жители, 37-ми удалось сбежать. 14 мая в Вороново было расстреляно 1 834 человека еврейской национальности.

Борьбу с оккупантами вели партизанские отряды имени С.М. Кирова во главе с Боровиковым и имени Котовского под командованием Евдокимова, Вороновский подпольный райком ЛКСМБ.


И время ни на миг не остановишь…

Освобождение

Вороновский район освобожден от немецко-фашистских захватчиков 11-14 июля 1944 года силами 36-го гвардейского стрелкового корпуса 11-й армии и 71-го стрелкового корпуса 31-й армии 3-го Белорусского фронта в ходе Вильнюсской операции при поддержке партизан.

11 июля 1944 года со стороны Субботников к Вороново подошли части 88-й стрелковой дивизии под командованием полковника Ф.Т. Ковтуна, которые освободили районный центр. Одним из первых в поселок ворвалось подразделение, в котором воевал майор С.С. Власов. Он погиб во время немецкой бомбардировки. 13 июля после мощных ударов частей 88-й и192-й дивизий 71-го стрелкового корпуса под командованием генерала Кошевого была освобождена Радунь.

Значительную помощь в освобождении Вороновщины оказали партизаны бригады имени Ленинского комсомола, которые 11 июля соединились с частями Красной Армии.


И время ни на миг не остановишь…

На территории Вороновского района проживало 20 865 человек, Радунского — 27 500 человек. Местных жителей ждал нелегкий труд по восстановлению разрушенного войной хозяйства — очень многое захватчики уничтожили и вывезли, от их рук погибли тысячи мирных жителей. В первую очередь органами местной власти был проведен учет уцелевшего имущества и запаса продуктов питания, во всех сельсоветах создавались строительные бригады, работоспособное население мобилизовывали на восстановительные работы.

20 сентября 1944 года с образованием Гродненской области Вороновский и Радунский районы вошли в ее состав.

Подготовила Ольга ВОРОБЬЕВА. 

Фото из открытых источников носят иллюстративный характер.

 

О чем писала газета…

В августе 1944-го, когда до Великой Победы оставалось еще 10 месяцев, на освобожденной территории Вороновщины уже вышел первый номер районной газеты «Путь социализма».


И время ни на миг не остановишь…

Номер 11-12 районной газеты «Путь социализма»

от 13 декабря 1944г.

13 декабря 1944г.

Во время оккупации немецкими извергами в местечке Бенякони школы не работали, они были превращены в жилые дома немецких солдат. С первых дней освобождения нашего района воинами Красной Армии учительский коллектив взялся за восстановление разрушенных и разграбленных школ, и учеба в них снова началась.

 Сейчас в Беняконях, кроме начальной, открылась неполная средняя школа, где обучается около 200 детей.

29 марта 1945г.

Согласно отчету районной парторганизации, в Вороново и районе восстановлены и работают часть предприятий и мастерская райкомбината, 2 маслозавода, МТС, 2 колхоза, 2 больницы, амбулатория, ветлечебница, 3 ветпункта, Дом культуры, 2 клуба, библиотека (530 экземпляров книг), 7 изб-читален, 35 школ, детский сад со своей столовой (больше 20 детей), открыт Беняконский детский дом для детей-сирот. 215 безземельных и малоземельных семей получили 1 134 га земли. Семьям военнослужащих и партизан оказана финансовая помощь по 400 руб., выдано по 650 кг зерна, 950 кг картофеля.

6 августа 1945г.

Вороновская МТС имеет 5 тракторов, 2 молотилки, 3 конные жатки, 3 конных граблей, косилку, сортировку, веялку, кузню.

5 декабря 1945г.

15 марта 1945 года создан колхоз имени К.Я. Ворошилова на базе имения Больтеники Беняконского сельсовета. В нем объединились 20 хозяйств. Председатель — Ричард Станиш. В 1945г. валовый сбор хлеба по колхозу составил 43 тонны.


И время ни на миг не остановишь…

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Теги: Гродно
 
 
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За 80 лет Вороновский район прошел непростой путь развития, менял границы. Как начиналась его история и как трудом нескольких поколений Вороновщина стала развитым...
 
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