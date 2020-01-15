Поздравление Вороновского районного исполнительного комитета и Вороновского районного Совета депутатов по случаю 80-летия со дня образования Вороновского района

Источник материала: Вороновская газета





Уважаемые жители Вороновского района!

Примите искренние и сердечные поздравления по случаю 80-летия

со дня образования Вороновского района!

80-лет для исторического пути — сравнительно небольшой срок. Однако за это время в летописи района появилось много интересных страниц, удивительных событий, добрых начинаний, известных имен.

Менялась территория района, его экономическое и социально-культурное развитие. Неизменным оставалось одно — отношение людей к своей малой родине. Вороновский район для его жителей не просто место жительства. Это общий дом, объединяющий людей разных судеб, характеров, поколений, национальностей в единое целое.

В день празднования юбилея мы с благодарностью вспоминаем наших прадедов, стоявших у истоков основания района. Преклоняемся перед земляками, которые достойно сражались на фронтах, отстаивая свободу и независимость Родины. Гордимся трудовыми подвигами вороновчан, чей вклад весом не только в летописи района, но и в истории края и всей страны.

Каждый прожитый районом год — это шаг вперед. Сегодняшний день полнится новыми событиями, датами и делами. Вороновский район — это территория трудолюбивых и талантливых людей, которые любят эту землю и гордятся ее богатством и красотой.

Дорогие земляки! Желаем вам крепкого здоровья, мира, добра, ярких успехов, семейного счастья, а родной Вороновщине — благополучия и процветания!

Вороновский районный исполнительный комитет.

Вороновский районный Совет депутатов.