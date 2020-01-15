Источник материала: Новости Волковыска

⭐ 15 января 2020 года отмечается день памяти святого Сильвестра. Сегодня 15-й день года по григорианскому календарю. До конца года остается 351 день❗

▶ Какие праздники отмечают в Беларуси и мире 15 января

День моря и океана;

День рождения Википедии;

День образования Следственного комитета РФ;

Национальный день клубничного мороженого в США;

День Мартина Лютера Кинга в США;

День международного признания в Хорватии;

День посадки деревьев в Иордании;

День белоснежных птиц;

Сильвестров день;

Святки (10 день).

▶ Какой праздник 15 января по церковному календарю и можно ли работать

15 января в народном календаре – день Сильвестра. Это один из самых почитаемых православных святых, чудотворец. Преподобный сам отражал нападения дьявола, взяв на себя подвиг столпничества, молился на камне тысячу ночей.

В этот день православные верующие отмечают преставление преподобного Серафима Саровского. Это один из самых почитаемых православных святых, чудотворец. Преподобный сам отражал нападения дьявола, взяв на себя подвиг столпничества, молился на камне тысячу ночей.

Поста нет.

▶ 15 января: что можно делать, а что нельзя

В народе этот день называют Куриный праздник (Курки), так как Сильвестр является покровителем домашней птицы, в особенности, кур. Поэтому 15 января крестьяне наводили порядок в курятниках и щедро кормили птицу.

Детей в этот день угощали особой выпечкой в форме петушков. Чтобы защитить птицу от болезней, в курятнике на веревке вешали камешек с отверстием, который должен был оберегать пернатых.

Считается, что этот день лучше провести дома всей семьей – это укрепит семейные узы.

В разгаре были святки, поэтому девушки занимались гаданием. Замужние женщины в этот день гадали на луковицах: 12 луковых долек посыпали солью и оставляли на всю ночь на столе. Сколько луковиц к утру намокло – столько месяцев в году дождливыми будут.

По народным поверьям, 15 января нельзя:

стричь волосы, ведь они не будет расти;

чтобы не выпустить из дома счастье, желательно воздержаться от потребления куриного мяса.

▶ Именины сегодня отмечают

День ангела справляют:

Ульяна, Юлиана;

Василий, Кузьма, Марк, Петр, Серафим, Сергей.

Не забудь поздравить именинников!

▶ Народные приметы и обычаи на 15 января

Есть такие приметы 15 января на погоду:

луна на небе яркая и с острыми рогами – на следующий день будет ветреная погода;

если запел петух поздно вечером – ждите перемены погоды;

сорока ищет убежище среди жилья – будет метель;

если вечером 15 января на небе появятся облака – к перемене погоды;

если в морозный день петухи начнут рано петь – ждите оттепели.

▶ Интересные и важные события в Беларуси и мире 15 января

1759 – открыт для публики Британский музей;

1826 – вышел первый выпуск французской газеты Le Figaro;

1892 – Джеймс Нейсмит впервые опубликовал правила баскетбола в школьной газете;

1920 – арест Верховного Правителя России адмирала А. В. Колчака;

1943 – завершено строительство здания Пентагона;

1992 – ЕС признал независимость Словении и Хорватии;

1993 – в США на телеканале NBC вышла в эфир последняя, 2137-я серия мыльной оперы "Санта-Барбара";

2001 – начал работу сайт "Википедии", энциклопедии со свободно распространяемым содержимым;

2009 – экипаж американского аэробуса А-320 сумел спасти от гибели 150 пассажиров, посадив самолет с отказавшими двигателями на воду реки Гудзон.

▶ Кто из знаменитостей родился 15 января

В этот день родились такие знаменитости:

1622 – Мольер (настоящее имя Жан Батист Поклен), французский драматург, актер, театральный деятель;

1795 – Александр Грибоедов, русский поэт, известен прежде всего благодаря пьесе в стихах "Горе от ума";

1842 – Йозеф Брейер, австрийский врач, наставник Зигмунда Фрейда, один из основателей психоанализа;

1853 – Андре Мишлен, французский инженер и промышленник, соучредитель компании Michelin;

1908 – Заир Азгур, известный белорусский скульптор;

1908 – Эдвард Теллер, американский физик-теоретик, "отец водородной бомбы";

1929 – Мартин Лютер Кинг, лидер борьбы за гражданские права чернокожих американцев;

1981 – Pitbull, американо-кубинский рэпер.

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