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«Белтелеком» повышает тарифы на отдельные услуги

15.01.2020 08:32 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

«Белтелеком» повышает тарифы на отдельные услуги
Фото из открытых источников

Так, стоимость наиболее популярного у абонентов пакета услуг «ЯСНА 100» увеличится на 33 копейки в расчете на одну услугу, сообщили в компании.

Решение о пересмотре тарифов принято в рамках запланированного на 2020 год индекса роста потребительских цен в целях поддержания уровня окупаемости услуг электросвязи на уровне 2019 года.

Изменение стоимости не коснется регулируемых тарифов на услуги местной и междугородной телефонной связи, услуг доступа в линейно-кабельные сооружения, услуг предоставления доступа к международным сетям передачи данных, в том числе доступа к сети Интернет для операторов электросвязи, услуг хостинга, видеоконтроля и др. 

«Белтелеком» повышает тарифы на отдельные услуги
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С 25 января 2020 года планируется повышение тарифов на отдельные услуги электросвязи в среднем на 5% в сравнении с действующим уровнем.
 
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