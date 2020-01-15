«Белтелеком» повышает тарифы на отдельные услуги

Источник материала: Аргументы и факты

Так, стоимость наиболее популярного у абонентов пакета услуг «ЯСНА 100» увеличится на 33 копейки в расчете на одну услугу, сообщили в компании.

Решение о пересмотре тарифов принято в рамках запланированного на 2020 год индекса роста потребительских цен в целях поддержания уровня окупаемости услуг электросвязи на уровне 2019 года.