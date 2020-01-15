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Эти ошибки в восприятии секса мешают нам получить от него удовольствие

15.01.2020 08:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Если вы все еще уверены, что размер имеет значение, а оргазм вам сложно получить, потому что «с вами что-то не так», вы пришли по адресу. Анастасия Тагунова, секс-консультант и выпускница Московского института сексологии, объясняет, какие заблуждения о нашей половой жизни мешают нам получать кайф от нее.


Фото: unsplash.com

1. «Чем больше член — тем лучше»

Зная строение женских половых органов, сложно поверить, что член или фаллоимитатор большого размера доставят вам больше удовольствия. От головки клитора отходят два его «отростка», огибая вход в вагину. Они такие же чувствительные, как головка у мужчин, но (в отличие от нее) «спрятаны» под кожей. В том числе благодаря этим «отросткам» девушки могут получить оргазм. Выходит, почувствовать воздействие на клитор изнутри можно только у входа во влагалище, ведь ближе к матке нет ничего, что отвечает за удовольствие.

— В прошлом году на разных сайтах почему-то массово говорили о 27 сантиметрах, — недоумевает Анастасия. — Не знаю, откуда появились именно 27, но вообще-то это достаточно много. Только представьте! Зачем?

2. «Советы в интернете подходят не всем»

Изучать свое тело (в том числе половые органы) мы начинаем еще в детском возрасте, а завершаем половую жизнь, когда нам за 70.

— И все так уверены, что советы из интернета подходят и 20-летним, и 70-летним? — спрашивает консультант. — Мы ведь стареем, меняемся, наша кожа деформируется, а знания о теле накапливаются.


Фото: unsplash.com

Любые рекомендации нужно не бездумно исполнять, а думать, подходят ли они вам и не навредят ли. Например, рассказывает Анастасия, это важно для людей, у которых проблемы со спиной: может быть, после очередной «универсальной» позы вас скрючит так, что позже уже никакого секса не захочется.

— Кроме того, наша сексуальная жизнь разная даже потому, что мы, женщины, по-разному получаем оргазм. Большинство — от наружной стимуляции клитора, часть — от вагинальной. И в этом нет ничего плохого, просто не нужно пытаться выжать из себя то, что у вас не получается, — предупреждает эксперт. — Те же ножки клитора могут быть длинными и вытянутыми — тогда даже через анальную стимуляцию можно достичь оргазма. А у кого-то они короткие — и с этим ничего не сделаешь, просто генетика.

3. «Эрекция — это про мужчин»

Во время возбуждения к женским половым органам, как и мужскому члену, так же приливает кровь. Поэтому можно сказать, что механизм «работы» у нас одинаковый.

— По этому признаку можно наблюдать, возбуждена женщина или нет, — подсказывает Анастасия. — Немного набухают половые губы, головка клитора становится плотнее и больше.


Фото: unsplash.com

Блогер говорит, что это полезно держать в голове для того, чтобы лучше понимать женщин.

— Очень часто парням хочется, чтобы их девушка делала что-то такое, что на самом деле для нее неприятно. Я рекомендую «перенести» это действие на себя: если вам это кажется больным или неприятным, то с чего вы взяли, что ей это будет нравиться? — рассказывает эксперт. — Мы не устроены как-то совершенно по-разному.

4. «Оргазмы бывают разных видов»

Возвращаемся к строению наших половых органов. Напомним, клитор у нас один и расположен так, что на него можно воздействовать только снаружи около вагины или через стимуляцию входа в нее.

— Все сказки о том, что можно получить оргазм от поглаживаний груди и сосков, тоже не более чем миф, — подчеркивает Анастасия. — Да, некоторым действительно удается почувствовать наслаждение таким образом. Но это то же самое, как ситуация с получением оргазма во сне — мы все равно чувствуем его клитором, а не мозгом.


Фото: unsplash.com

Сексологиня уверена, что статьи в интернете, которые распространяют информацию о «разных видах оргазма», пагубно влияют на женское самовосприятие и создают почву для манипуляций:

— Когда девушка уверена, что есть какая-то принципиальная разница между «вагинальным» и «клиторальным» оргазмом, ей легко внушить, что она «неправильная», «не такая», и заставлять ее делать что угодно, чтобы это исправить.

5. «Стонать во время секса — это круто»

Оказывается, вообще не круто. Анастасия предлагает провести эксперимент:

— Попробуйте записать свой секс на диктофон и прослушать запись с закрытыми глазами. Вы с легкостью представите, что сейчас где-то на телевизоре включен хоррор-фильм, — предлагает блогер. — Мы делали такой эксперимент во время моей учебы, и я была в шоке, насколько женские стоны и крики утрированы.

По словам Анастасии, некоторые сексологи советуют попробовать во время секса… молчать. И это тоже своего рода упражнение.

— Вы сами удивитесь, что вместо бесполезных стонов появятся слова — «сильнее», «слабее», «больно», «еще» и так далее. Это действительно сработает на улучшение взаимопонимания в паре и обнажит ваши истинные потребности и желания.

 
 
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