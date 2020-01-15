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КХЛ: «Динамо» проиграло ЦСКА

15.01.2020 09:12 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

КХЛ: «Динамо» проиграло ЦСКА
Официальный сайт ХК "Динамо Минск"

На единственную шайбу в исполнении минчан (Знахаренко, 43-я) хозяева ответили голами Блажиевского (14-я), Капризова (38-я), Шалунова (46-я), Слепышева (50-я) и Окулова (58-я).

— Мне понравилось желание, с которым мы сегодня вышли на лед. У нас в составе было много молодых игроков, нашей главной целью было забрать у ЦСКА время и пространство на площадке. Мы знали, что они очень опытная и талантливая команда. Единственная возможность дать себе шанс на победу в этом матче была в том, чтобы активно играть в давление, отлично кататься, играть быстро и надежно. И мы делали это в первом периоде, — прокомментировал исход матча главный тренер «зубров» Крэйг Вудкрофт, его слова приводит официальный сайт клуба.

По словам тренера, молодые игроки «Динамо» получили большой опыт от этого матча.

— Да, мы сделали несколько ошибок, будем работать над их исправлением и становиться лучше.

С 32 очками в активе «Динамо» занимает последнее место в таблице КХЛ.

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Теги: Минск
 
 
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В гостевом матче «зубры» уступили со счётом 1:5.
 
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