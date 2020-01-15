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Отдых 2020. Названы самые безопасные туристические направления

15.01.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Отдых 2020. Названы самые безопасные туристические направления

По итогам проведенного исследования, составленного на основе опроса туристов и данных пользователей Global Peace, Global Safety и Global Finance, был сформирован рейтинг безопасных стран для путешествий, информирует Express.

Лидером списка оказалась Австралия – несмотря на то что с конца прошлого года страну охватили лесные пожары. Туристы любят туда приезжать, поскольку там «одновременно привычно и экзотично». На второй строчке – Швеция, которую любят как молодые путешественники, так и в возрасте. Тройку лидеров замыкает Новая Зеландия, которая получает положительные отклики благодаря «умеренному климату, хорошей инфраструктуре, доступной медицине, высокому качеству интернета и хорошим дорогам».

В рейтинг попали Франция, Нидерланды, Исландия, Ирландия, Греция и Япония. При этом путешественники отмечают, что, для того чтобы достичь максимального уровня безопасности и отдых не был омрачен эксцессами, следует отправляться на курорты и выбирать туры.

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По итогам проведенного исследования, составленного на основе опроса туристов и данных пользователей Global Peace, Global Safety и Global Finance, был сформирован рейтинг безопасных...
 
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