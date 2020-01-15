|
Отдых 2020. Названы самые безопасные туристические направления
15.01.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
По итогам проведенного исследования, составленного на основе опроса туристов и данных пользователей Global Peace, Global Safety и Global Finance, был сформирован рейтинг безопасных стран для путешествий, информирует Express.
Лидером списка оказалась Австралия – несмотря на то что с конца прошлого года страну охватили лесные пожары. Туристы любят туда приезжать, поскольку там «одновременно привычно и экзотично». На второй строчке – Швеция, которую любят как
В рейтинг попали Франция, Нидерланды, Исландия, Ирландия, Греция и Япония. При этом путешественники отмечают, что, для того чтобы достичь максимального уровня безопасности и отдых не был омрачен эксцессами, следует отправляться на курорты и выбирать туры.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По итогам проведенного исследования, составленного на основе опроса туристов и данных пользователей Global Peace, Global Safety и Global Finance, был сформирован рейтинг безопасных...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)