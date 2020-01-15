Взрыв прогремел на нефтехимическом заводе вблизи Таррагоны

Источник материала: Аргументы и факты

Вечером 14 января на нефтехимическом заводе компании IQOXE вблизи Таррагоны произошел мощный взрыв. В результате взрыва погиб 55-летний мужчина. 8 человек получили сложные ранения и травмы, все они вертолетами доставлены в больницы Таррагоны, Реуса и Барселоны. Один человек пропал без вести.

Погибший мужчина находился дома на расстоянии 3 км от взрыва. По словам очевидцев и экспертов, мужчину убил металлический дымящийся фрагмент конструкции, который влетел в квартиру. Можно представить, какой силы был взрыв.

На место трагедии прибыл президент Каталонии Квим Торра.

Вредных выбросов в воздухе не зафиксировано. Как и положено, жителям Таррагоны и близлежащих населенных пунктов рекомендовали меньше проводить время на воздухе до полного анализа окружающей среды.





В Таррагоне после взрыва паники не возникло. Люди, как обычно, гуляли с собаками, дети продолжили игры на детских площадках. По последней информации, вредных выбросов в окружающую среду не было. Комиссия выясняет причины проишествия.