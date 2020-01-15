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«Гомсельмаш» остался без отопления, люди вынуждены работать в куртках и шапках, но и это не спасает

15.01.2020 09:22 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Работники «Гомсельмаша» жалуются на отсутствие отопления на предприятии.

Как пишет ЧП Гомель, температура воздуха в кабинетах колеблется от трёх до семи градусов тепла. В коридоре и туалетах корпусов столбик термометра не поднимается выше плюс четырёх градусов. Также работники сообщают о том, что замерзают в цехах, причём там дела с температурой обстоят намного хуже.

— Люди вынуждены мерзнуть. Даже куртка и шапка не сильно спасает, — рассказывает работник предприятия.

Обогреватели запрещены по технике безопасности, а отопление включают лишь при минусовой температуре за окном.
 
Теги: Гомель
 
 
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Работники «Гомсельмаша» жалуются на отсутствие отопления на предприятии.
 
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