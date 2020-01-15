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Беларусь планирует заработать на экологическом налоге на транзит нефти $ 100 млн

15.01.2020 09:34 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Введение экологического налога на транзит нефти и нефтепродуктов по территории Беларуси и увеличение для владельцев трубопроводов налога на прибыль с 18% до 50% может принести в год около 210 млн рублей.

Беларусь планирует заработать на экологическом налоге на транзит нефти $ 100 млн
Фото: transoil.by
Это следует из расчетов Минфина, который был разработчиком указа № 9 «О налогообложении».
Как пояснила TUT.BY пресс-секретарь Минфина Ирина Комар, работа над документом велась в течение 2019 года, поэтому он «никак не связан с переговорами Беларуси и России по нефти». Указ принят «в целях обеспечения сбалансированного исполнения бюджета, снижения зависимости его доходов от конъюнктуры внешнего спроса на сырьевые товары».

Ставка экологического налога установлена в размере 35 копеек за перемещение 1 тонны нефти и (или) нефтепродуктов на 100 км. «Расчеты размера ставки велись и исходили из анализа потенциальной прибыли при осуществлении такого рода деятельности», пояснили в Минфине.


В соответствии с документом «плательщиками экологического налога признаются организации, осуществляющие транспортировку нефти и (или) нефтепродуктов магистральными трубопроводами транзитом». В настоящее время транзит российской и белорусской нефти по территории Беларуси осуществляется по нефтепроводу «Дружба», оператором белорусского участка которого является госкомпания «Гомельтранснефть Дружба». Что касается нефтепродуктов, то техническая возможность транзита имеется у компании «Запад-Транснефтепродукт», дочки российской «Транснефти». Именно эти зарегистрированные в Беларуси и осуществляющие соответствующий вид деятельности компании будут плательщиками налогов, подтвердила Комар.

По оценкам Минфина, исходя из среднегодового объема прокачки, общая сумма экологического налога и увеличение налога на прибыль с 18% до 50% принесет в бюджет около 210 млн рублей в год.

Конфликт вокруг нефти

Стоит отметить, что пока Беларусь и Россия не договорились по тарифам на транзит российской нефти и нефтепродуктов по территории Беларуси. Кроме того, с 1 января 2020 года российские нефтяные компании прекратили поставки нефти в Беларусь из-за разногласий в цене на сырье. Минск настаивает на отмене премии к цене беспошлинных поставок нефти, мотивируя это удорожанием сырья в связи с реализацией в РФ налогового маневра в нефтяной сфере. По данным «Белнефтехима», в настоящее время цена поставок нефти из РФ составляет 83% от мировой цены на нефть. Размер премии — 10 долларов за тонну.

С 4 января поставки нефти в Беларусь возобновили подконтрольные российскому бизнесмену Михаилу Гуцериеву компании «Русснефть» и «Нефтиса». Они готовы поставить в январе 750 тысяч тонн. Изначально этот объем был согласован в Минэнерго России на весь первый квартал 2020 года. Вместе с тем этот объем обеспечит лишь половину загрузки Новополоцкого и Мозырского НПЗ, в 2019 году ежемесячно потреблявших 1,5 млн тонн российской нефти. По состоянию на 13 января 2020 года поставки шли только на новополоцкий «Нафтан». В Мозыре были созданы резервы нефти.

Беларусь временно приостановила экспорт собственной нефти и нефтепродуктов, дабы не допустить дефицита топлива на внутреннем рынке.
 
Теги: Минск
 
 
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Введение экологического налога на транзит нефти и нефтепродуктов по территории Беларуси и увеличение для владельцев трубопроводов налога на прибыль с 18% до 50%...
 
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