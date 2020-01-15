Беларусь планирует заработать на экологическом налоге на транзит нефти $ 100 млн

Это следует из расчетов Минфина, который был разработчиком указа № 9 «О налогообложении».

пояснила TUT.BY пресс-секретарь Минфина Ирина Комар, работа над документом велась в течение 2019 года, поэтому он «никак не связан с переговорами Беларуси и России по нефти». Указ принят «в целях обеспечения сбалансированного исполнения бюджета, снижения зависимости его доходов от конъюнктуры внешнего спроса на сырьевые товары». КакTUT.BY пресс-секретарь Минфина, работа над документом велась в течение 2019 года, поэтому он «никак не связан с переговорами Беларуси и России по нефти». Указ принят «в целях обеспечения сбалансированного исполнения бюджета, снижения зависимости его доходов от конъюнктуры внешнего спроса на сырьевые товары».





Ставка экологического налога установлена в размере 35 копеек за перемещение 1 тонны нефти и (или) нефтепродуктов на 100 км. «Расчеты размера ставки велись и исходили из анализа потенциальной прибыли при осуществлении такого рода деятельности», пояснили в Минфине.









В соответствии с документом «плательщиками экологического налога признаются организации, осуществляющие транспортировку нефти и (или) нефтепродуктов магистральными трубопроводами транзитом». В настоящее время транзит российской и белорусской нефти по территории Беларуси осуществляется по нефтепроводу «Дружба», оператором белорусского участка которого является госкомпания «Гомельтранснефть Дружба». Что касается нефтепродуктов, то техническая возможность транзита имеется у компании «Запад-Транснефтепродукт», дочки российской «Транснефти». Именно эти зарегистрированные в Беларуси и осуществляющие соответствующий вид деятельности компании будут плательщиками налогов, подтвердила Комар.





По оценкам Минфина, исходя из среднегодового объема прокачки, общая сумма экологического налога и увеличение налога на прибыль с 18% до 50% принесет в бюджет около 210 млн рублей в год.

Конфликт вокруг нефти

Стоит отметить, что пока Беларусь и Россия не договорились по тарифам на транзит российской нефти и нефтепродуктов по территории Беларуси. Кроме того, с 1 января 2020 года российские нефтяные компании прекратили поставки нефти в Беларусь из-за разногласий в цене на сырье. Минск настаивает на отмене премии к цене беспошлинных поставок нефти, мотивируя это удорожанием сырья в связи с реализацией в РФ налогового маневра в нефтяной сфере. По данным «Белнефтехима», в настоящее время цена поставок нефти из РФ составляет 83% от мировой цены на нефть. Размер премии — 10 долларов за тонну.





С 4 января поставки нефти в Беларусь возобновили подконтрольные российскому бизнесмену Михаилу Гуцериеву компании «Русснефть» и «Нефтиса». Они готовы поставить в январе 750 тысяч тонн. Изначально этот объем был согласован в Минэнерго России на весь первый квартал 2020 года. Вместе с тем этот объем обеспечит лишь половину загрузки Новополоцкого и Мозырского НПЗ, в 2019 году ежемесячно потреблявших 1,5 млн тонн российской нефти. По состоянию на 13 января 2020 года поставки шли только на новополоцкий «Нафтан». В Мозыре были созданы резервы нефти.





Беларусь временно приостановила экспорт собственной нефти и нефтепродуктов, дабы не допустить дефицита топлива на внутреннем рынке.



