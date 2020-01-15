Поздравление председателя Могилёвского облисполкома Леонида Зайца с днем образования Могилёвской области

Источник материала: Радзiма

Уважаемые жители Могилёвской области!

От всего сердца поздравляю вас с Днем рождения Приднепровского края. 82 года назад решением первой сессии Верховного Совета СССР была образована Могилёвская область. 15 января 1938 года начался отсчет современной истории нашего региона.

За это время Могилёвщина прошла непростой, но наполненный трудовым и воинским героизмом наших граждан путь. В годы Великой Отечественной войны область показала примеры невиданной стойкости и патриотизма народа. Беспримерную отвагу проявили бойцы Советской армии и ополченцы при обороне Могилёва. Более трех недель продержался областной центр, отражая атаки превосходящих сил противника. Навсегда в историю вошла битва на Буйничском поле.

Прочный фундамент, на котором нынешнее поколение жителей Могилёвщины строит будущее своей малой родины, заложен ветеранами войны и труда. Они не только отстояли страну, но и титаническим трудом восстановили её из руин и пепла.

Сегодня Могилёвской области есть чем гордиться. Это регион развитой промышленности и сельского хозяйства. Область вносит свою неоценимую лепту в развитие белорусской науки, культуры и спорта.

Однако главное достояние Приднепровского края — его люди. Отличительные черты современного поколения — любовь к своей земле, память о героическом прошлом, трудолюбие и гостеприимство. Испокон веков эта земля энергичных и сильных духом людей, инициативных и талантливых. Наша общая обязанность — сохранить и приумножить красоту и богатство Могилёвской области.

С праздником вас, дорогие друзья! Здоровья и счастья вашим родным и близким! Мирного неба над головой! Пусть процветает наш Могилёвский край и вся Беларусь!

Л. К. Заяц, председатель Могилёвского областного исполнительного комитета