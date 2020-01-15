Эти люди публично выражали свою гражданскую позицию за сохранение суверенитета Беларуси и реализовывали право на мирное собрание.





Все они, кроме гомельского блогера Сергея Тихоновского и оршанского блогера Дмитрия Козлова, отбывали наказание в Центре изоляции правонарушителей на Окрестина в Минске. По словам Павла Северинца отношение к "политическим" там "нормальное и даже его можно назвать корректным, если бы не подлости, которые иногда делают". Речь идет про антисанитарные условия.





Осужденный на 15 суток Евгений Афнагель рассказывал palitviazni.info, что всех "политических" держат поодиночке. Особенностью также является то, что у многих осужденных в декабре по ст. 23.34 КоАП отбирали письменные принадлежности на основании того, что ручка якобы является "колюще-режущим предметом".





В каких условиях отбывали административные аресты активисты, которых осудили за участие в мирных акциях протеста против интеграции с Россией? Вот истории некоторых из них.

Активист Legalize Belarus и "Молодежного блока" Стас Шашок

Стас был задержан вечером 26 декабря в подъезде собственного дома. После ночи в ЦИПе, суд Московского района г. Минска приговорил его за участие в акции 7 декабря на 15 суток ареста.





Встретить Стаса после суток на Окрестина пришло более 50 человек. Но просто так его не выпустили из ЦИП. На глазах друзей, его вывезли на машине в неизвестном направлении. Сотрудники милиции возили Стаса в машине по городу около часа, вывозили даже за МКАД, при этом постоянно отчитываясь кому-то по телефону, а потом высадили у Первомайского РУВД.





Стас рассказал об условиях содержания "Весне":





Активист "Европейской Беларуси" Леонид Кулаков

Активист рассказал правозащитникам, что администрация ЦИП также забрала у него письменные принадлежности на основании того, что ручка якобы является «колюще-режущим предметом».





Почти сутки Леонида Кулакова держали голодным:





"После суда мне дали с собой хлеба, сосисок, сарделек, чтобы я мог перекусить, но по прибытии в ЦИП мне запретили эти все продукты взять с собой в камеру. Ужин мне тоже не был предусмотрен. И с утра, когда меня арестовали, до следующего утра на ЦИП меня не кормили.





Меня поселили в двухместную камеру, где девять дней я был один. На девятый день, перед выходом, ко мне подселили парня.





Камера была нормальная, чистая. Правда, окна были полностью затонированные. Очень хотелось увидеть хоть маленький кусочек неба, звезд, солнца. Днем в камере горели три лампы, а ночью - одна, так называемый "месяц".





На прогулке водили каждый день, но они были лишь по 10-15 минут. Свежего воздуха очень не хватало. Возможно, из-за этого у меня поднялось давление.





Отношение со стороны сотрудников ЦИП было нормальное. Только за пару дней до освобождения запретили лежать на кровати. Можно было либо сидеть, либо ходить. Но, когда врачи диагностировали у меня высокое давление, тогда позволили уже лежать.





Еда на ЦИП была ужасная. За десять суток моего пребывания там не дали ни разу картофеля. Кормили одной кашей: перловкой, пшенкой, рисом. В котлетах только 10-20% составляло мясо, остальное – хлеб. Эту пищу вообще невозможно есть. Единственное, что я ел – это суп, потому что он горячий. Это все".

Сопредседатель движения солидарности "Разам" Елена Толстая

Активистка, которую осудили на 5 суток ареста, ранее рассказала в Фейсбуке, что на Окрестина она "заработала" бронхит.





"Меня разместили в "отстойник" – самую холодную камеру на 1-м этаже, температура в которой не поднимается выше 14-15 градусов, – рассказала Елена Толстая на своей странице в Фейсбук. – Туда отправляют задержанных до суда или на срок от нескольких часов до 3-х суток. Я же там была весь срок заключения и получила бронхит.





Условия антисанитарные: никакой дезинфекции от предыдущих постояльцев ни помещения камеры, ни матрасов и одеял не проводилось. Одеяла грязные, черно-синие с подозрительными белыми пятнами. Рисковать подхватить лишай или чесотку я не решилась и укрывалась пальто. Люди же от холода в этой камере спали в куртках, сверху накрываясь от холода этими одеялами.





Обитатели же камеры должны были мыть за собой посуду без каких-либо моющих средств, и потом эта посуда не перемывается, а так и используется, также являясь переносчиками инфекционных заболеваний, – добавляет она. – Да, мои соседки из рисовой каши вытаскивали рыбью чешую, при отсутствии рыбы в "меню".





Также, как и многих политзаключенных, Елену попросту не выпустили из ЦИПа:





"Меня вывезли из ЦИПа в отсеке милицейской патрульной машины, без окон. Мне не сообщили, куда и зачем меня везут, - или на новый "суд", или еще куда ... Привезли в РОВД Московского района и посадили в глухую бетонную камеру с бетонной скамейкой. После трех часов пребывания там отдали вещи, - мол, срок заключения закончен. Вся их "спецоперация" по похищению меня с ЦИПу имела только одну цель, - чтобы родные и друзья меня не встретили, чтобы не было солидарности и поддержки, чтобы не было журналистов и информации. Пустяковая и подлая месть подлой и беззаконие власти..."

Политик, писатель, сопредседатель БХД Павел Северинец

Павел Северинец вышел на свободу 10 января после отбытия 15-суточного ареста, но в этот же день получил еще 30 суток за участие в акциях в защиту независимости.





Как он рассказал palitviazni.info, его держали в камере, куда до этого размещали бездомных со вшами. После них дезинфекция не проводилась.





"Не разрешили в камеру и ручки, потому что нельзя же писателю писать в свободное время", - рассказал Северинец.





В последние несколько дней в камеру поместили человека с "белой горячкой".





"И на день рождения, и на Новый год были под окнами ЦИП фейерверки и салюты, и кличи "Жыве Беларусь!", за что большое спасибо неизвестным белорусским патриотам. Это было классно, и, естественно, очень впечатляло людей, которые сидели вместе со мной в камере.





Также пачками приносили поздравления, передавали шикарные передачи, и это все помогало. Это была очень впечатляющая история солидарности на праздники!" – отметил политик.





По словам Павла Северинца, сотрудники ЦИП очень плохо относятся к простым людям [замечание – "неполитическим"].





"Брезгливость, ругань... Человека привезли на "сутки", который до этого находился в райотделе и не ел два дня, а ему не могут найти кусок хлеба или дать пищу с другой камеры. Да я готов был дать, только передайте. Нельзя!





В любом нормальном изоляторе в Беларуси практикуется передача пищи из соседней камеры в другую, когда человек голоден. А на Окрестина это под запретом! Хочу сказать, что это самое плохое место из тех изоляторов временного содержания, где я побывал", - рассказывает Павел Северинец.

Блогер, автор уoutube-канала «Страна для жизни» Сергей Тихоновский

Неожиданно для всех 11 января с гомельского изолятора временного содержания отпустили блогера Сергея Тихоновского. За день до этого его привозили на суд из изолятора и наказали очередными 15 сутками за якобы участие в акции против интеграции с Россией.









"Милиционеры вывезли меня из ИВС около 15:30 и выбросили на улице. Телефона я не имел, поймал такси. Неизвестно, когда меня снова посадят, может, даже сегодня. В изоляторе сказали, что пока не имеют судебного решения на очередные 15 суток для меня", - рассказал в прямом эфире после выхода из ИВС блоггер.





Во время пребывания там Тихоновского многие люди присылали ему письма поддержки и открытки. "Мне их не отдавали. Только сегодня, после выхода из ИВС, мне дали рюкзак открыток и писем. Я благодарен всем, и всем отвечу", - отметил Тихоновский.





Об условиях содержания в гомельском ИВС блогер рассказал в видео на своем уoutube-канала "Страна для жизни".

Блогер Дмитрий Козлов ( "Серый Кот")

Блогер Дмитрий Козлов, известный как «Серый Кот», после 15-суточного ареста должен был выйти на свободу 9 января, но его так и не выпустили. Позже администрация изолятора временного содержания в Орше сообщила, что за блогером значится еще одно постановление об аресте на 15 суток, поэтому его отпустят только 24 января. При этом неизвестно, когда и за что состоялся суд над Дмитрием Козловым.





Оршанский правозащитник "Весны" Игорь Казмерчак рассказал, что блогеру удалось передать передачи, следующая – 16 января. Блогеру присылают много писем и открыток солидарности, но отдают ли их сотрудники изолятора – неизвестно, так как обратных писем от него не приходит.





АДРЕС ДЛЯ ОТКРЫТОК И ПИСЕМ:

Изолятор временного содержания





г. Орша, 211030,

ул. Энгельса, 19-25





15-суточные аресты отбыли также активист "Европейской Беларуси" Максим Винярский, молодофронтовцы Денис и Максим Урбановичи и секретарь КХП БНФ Алесь Чехольский.





Юрист Правозащитного центра "Весна" Павел Сапелко ранее обжаловал в МВД нарушение санитарных норм и правил при содержании под арестом в ЦИП активиста кампании Legalize Belarus Петра Маркелова.





Активист отбыл 14-суточное наказание за то, что, будучи доверенным лицом кандидата, на избирательном участке требовал пересчитать голоса кандидата в депутаты Стаса Шашка. Маркелов рассказал, что его держали в антисанитарных условиях. Кроме этого, он какое-то время содержался под арестом совместно с лицами, страдающими педикулезом.





Но Департамент финансов и тыла МВД ответил, что "факты нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства, технических нормативных правовых актов, нормативных актов Министерства внутренних дел Республики Беларусь, регулирующих функционирование ЦИП ГУВД Мингорисполкома, указанные в обращении, на момент проведения мониторинга не нашли своего подтверждения".



