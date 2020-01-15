Источник материала: Ежедневник





Инфраструктура нефтепровода "Дружба" не позволит польскому оператору транспортировать нефть в Беларусь, сохранив поставки на свои НПЗ, заявили в пресс-службе польского оператора "Дружбы" компании PERN.

Ранее первый вице-премьер Беларуси Дмитрий Крутой заявил, что Минск рассматривает поставки нефти из Украины, Польши, стран Балтии, Казахстана, Азербайджана.

"Текущая техническая инфраструктура трубопровода "Дружба" делает невозможной передачу нефти с базы в Адамово в восточном направлении при сохранении непрерывности поставок для текущих клиентов PERN, с которыми имеются действующие договоры в области транспортировки нефти на НПЗ", - утверждают в пресс-службе, пишет РИА Новости .

Отвечая на вопрос, ведутся ли в принципе с Беларусью переговоры о поставках нефти, в пресс-службе ответили, что "переговоры, которые PERN ведет с другими операторами транспортных трубопроводов, вытекают из текущего сотрудничества, а тематика этих разговоров является коммерческой тайной".

В настоящее время Беларусьпокупает только российскую нефть. Президент республики Александр Лукашенко на фоне нефтегазовых споров Минска и Москвы неоднократно говорил, что страна активно ищет альтернативные источники поставок нефти. Так, 24 декабря он заявил, что при отсутствии договоренностей с РФ Минск может реверсом качать американскую или саудовскую нефть через Польшу по магистральному нефтепроводу "Дружба".