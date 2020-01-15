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Пин-код, который можно восстановить. Список банков, которые предоставят пароль к карточке удаленно

15.01.2020 10:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

При оформлении банковской карты мы привыкли получать пин-код в специальном конверте. Однако если вы забыли или потеряли пароль, восстановить его не удастся — придется заказывать новый «пластик». Чтобы такого не происходило, теперь во многих белорусских банках есть возможность при выпуске карты получить пин-код по смс или через интернет-банкинг с возможностью последующего восстановления. FINANCE.TUT.BY выяснил, что это за банки и какие у них условия выдачи пин-кода.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Сейчас в 11 белорусских банках вы можете выпустить карту и получить пин-код удаленно, с возможностью его восстановления/получения нового (кроме Приорбанка). При этом 7 из них направляют пароль с помощью смс-уведомления — Банк БелВЭБ, Белагропромбанк, Белгазпромбанк, Банк ВТБ, Идея Банк, МТБанк, Белинвестбанк, Статусбанк. В Альфа-Банке пин-код создается в мобильном приложении, в Приорбанке — в банкомате, БПС-Сбербанк — через веб-версию банка.

Название банка

Способ выдачи пин-кода

Возможность восстановления/замены пин-кода

Альфа-Банк

Клиент получает карту, а пин-код создает самостоятельно в приложении банка.

Если забываете пароль или хотите изменить, это тоже можно бесплатно сделать через приложение.

Банк БелВЭБ

Пин-код приходит в смс-уведомлении.

Сменить пин-код можно через интернет-банк или при обращении в отделение с паспортом.

Для этого не обязательно помнить старый, но менять пароль можно только 2 раза в месяц.

Услуга бесплатная.

Белагропромбанк

Пин-код можно получить в конверте или по смс.

Сменить пин-код можно через приложение, но пока только для карт MasterCard.

Если хотите установить свой пароль, то это можно сделать в банкомате, но нужно помнить старый пин.

Стоимость — 5 рублей.

Белгазпромбанк

Пин-код можно получить через смс-сообщение или в конверте.

При получении пин-кода через смс его можно восстановить бесплатно по запросу, но только три раза.

В банкомате можно установить свой пароль, но восстановить его уже будет невозможно.

Плата за услугу — 2 рубля.

Банк ВТБ

Пин-код направляется по смс.

Сменить пин-код можно в интернет-/мобильном-банкинге бесплатно или позвонив в банк, комиссия — 3 руб.

В банкомате можно установить свой пароль, если помните старый.

Идея Банк

Пин-код приходит в смс-уведомлении.

Сменить пин-код можно в мобильном приложении или интернет-банке. Один раз — бесплатно, потом за каждую попытку — 3 руб.

В банкомате есть возможность установить свой пароль, если помните старый, плата — 3 руб.

МТБанк

Пин-код отправляется по смс.

Если вы забыли пин-код или хотите его заменить, то по запросу вам отправят новый. Свой можно установить в банкомате, комиссия — 2,70 руб.

Приорбанк

Есть возможность получить пин-код в конверте или самостоятельно создать его в банкомате (по всем картам, кроме Белкарт).

Восстанавливать такой пин-код нельзя. Можно сменить, если помните старый (по картам с чипом) — 2 руб.

Белинвестбанк

Пин-код высылается по смс-сообщению.

Пин-код можно восстановить в течение первых 90 дней с момента получения карты. Получить его в отделении с паспортом или запросить в интернет-/мобильном- банкинге во вкладке «Карты». Плата — 2.20 руб.

Заменить пароль на другой можно только в банкомате, если помните старый, комиссия — 3 руб.

БПС-Сбербанк

Установить пин-код можно через веб-версию в разделе «финансы».

Сменить пин-код можно таким же образом, комиссия — 1,99 руб.

Статусбанк

Пин-код можно получать через смс-сообщение или в конверте.

Если вы получили пароль по смс, то восстановить его можно через интернет-банк или мобильное приложение. Комиссия — 3,50 руб.

Название банка, способ выдачи пин-кода

Возможность восстановления/замены пин-кода

Альфа-Банк

Клиент получает карту, а пин-код создает самостоятельно в приложении банка.

Если забываете пароль или хотите изменить, это тоже можно бесплатно сделать через приложение.

Банк БелВЭБ

Пин-код приходит в смс-уведомлении.

Сменить пин-код можно через интернет-банк или при обращении в отделение с паспортом.

Для этого не обязательно помнить старый, но менять пароль можно только 2 раза в месяц.

Услуга бесплатная.

Белагропромбанк

Пин-код можно получить в конверте или по смс.

Сменить пин-код можно через приложение, но пока только для карт MasterCard.

Если хотите установить свой пароль, то это можно сделать в банкомате, но нужно помнить старый пин.

Стоимость — 5 рублей.

Белгазпромбанк

Пин-код можно получить через смс-сообщение или в конверте.

При получении пин-кода через смс его можно восстановить бесплатно по запросу, но только три раза.

В банкомате можно установить свой пароль, но восстановить его уже будет невозможно.

Плата за услугу — 2 рубля.

Банк ВТБ

Пин-код направляется по смс.

Сменить пин-код можно в интернет-/мобильном-банкинге бесплатно или позвонив в банк, комиссия — 3 руб.

В банкомате можно установить свой пароль, если помните старый.

Идея Банк

Пин-код приходит в смс-уведомлении.

Сменить пин-код можно в мобильном приложении или интернет-банке. Один раз — бесплатно, потом за каждую попытку — 3 руб.

В банкомате есть возможность установить свой пароль, если помните старый, плата — 3 руб.

МТБанк

Пин-код отправляется по смс.

Если вы забыли пин-код или хотите его заменить, то по запросу вам отправят новый. Свой можно установить в банкомате, комиссия — 2,70 руб.

Приорбанк

Есть возможность получить пин-код в конверте или самостоятельно создать его в банкомате (по всем картам, кроме Белкарт).

Восстанавливать такой пин-код нельзя. Можно сменить, если помните старый (по картам с чипом) — 2 руб.

Белинвестбанк

Пин-код высылается по смс-сообщению.

Пин-код можно восстановить в течение первых 90 дней с момента получения карты. Получить его в отделении с паспортом или запросить в интернет-/мобильном- банкинге во вкладке «Карты». Плата — 2.20 руб.

Заменить пароль на другой можно только в банкомате, если помните старый, комиссия — 3 руб.

БПС-Сбербанк

Установить пин-код можно через веб-версию в разделе «финансы».

Сменить пин-код можно таким же образом, комиссия — 1,99 руб.

Статусбанк

Пин-код можно получать через смс-сообщение или в конверте.

Если вы получили пароль по смс, то восстановить его можно через интернет-банк или мобильное приложение. Комиссия — 3,50 руб.
 
 
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