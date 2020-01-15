Пин-код, который можно восстановить. Список банков, которые предоставят пароль к карточке удаленно

Источник материала: Tut.by

При оформлении банковской карты мы привыкли получать пин-код в специальном конверте. Однако если вы забыли или потеряли пароль, восстановить его не удастся — придется заказывать новый «пластик». Чтобы такого не происходило, теперь во многих белорусских банках есть возможность при выпуске карты получить пин-код по смс или через интернет-банкинг с возможностью последующего восстановления. FINANCE.TUT.BY выяснил, что это за банки и какие у них условия выдачи пин-кода.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Сейчас в 11 белорусских банках вы можете выпустить карту и получить пин-код удаленно, с возможностью его восстановления/получения нового (кроме Приорбанка). При этом 7 из них направляют пароль с помощью смс-уведомления — Банк БелВЭБ, Белагропромбанк, Белгазпромбанк, Банк ВТБ, Идея Банк, МТБанк, Белинвестбанк, Статусбанк. В Альфа-Банке пин-код создается в мобильном приложении, в Приорбанке — в банкомате, БПС-Сбербанк — через веб-версию банка.

Название банка Способ выдачи пин-кода Возможность восстановления/замены пин-кода Альфа-Банк Клиент получает карту, а пин-код создает самостоятельно в приложении банка. Если забываете пароль или хотите изменить, это тоже можно бесплатно сделать через приложение. Банк БелВЭБ Пин-код приходит в смс-уведомлении. Сменить пин-код можно через интернет-банк или при обращении в отделение с паспортом. Для этого не обязательно помнить старый, но менять пароль можно только 2 раза в месяц. Услуга бесплатная. Белагропромбанк Пин-код можно получить в конверте или по смс. Сменить пин-код можно через приложение, но пока только для карт MasterCard. Если хотите установить свой пароль, то это можно сделать в банкомате, но нужно помнить старый пин. Стоимость — 5 рублей. Белгазпромбанк Пин-код можно получить через смс-сообщение или в конверте. При получении пин-кода через смс его можно восстановить бесплатно по запросу, но только три раза. В банкомате можно установить свой пароль, но восстановить его уже будет невозможно. Плата за услугу — 2 рубля. Банк ВТБ Пин-код направляется по смс. Сменить пин-код можно в интернет-/мобильном-банкинге бесплатно или позвонив в банк, комиссия — 3 руб. В банкомате можно установить свой пароль, если помните старый. Идея Банк Пин-код приходит в смс-уведомлении. Сменить пин-код можно в мобильном приложении или интернет-банке. Один раз — бесплатно, потом за каждую попытку — 3 руб. В банкомате есть возможность установить свой пароль, если помните старый, плата — 3 руб. МТБанк Пин-код отправляется по смс. Если вы забыли пин-код или хотите его заменить, то по запросу вам отправят новый. Свой можно установить в банкомате, комиссия — 2,70 руб. Приорбанк Есть возможность получить пин-код в конверте или самостоятельно создать его в банкомате (по всем картам, кроме Белкарт). Восстанавливать такой пин-код нельзя. Можно сменить, если помните старый (по картам с чипом) — 2 руб. Белинвестбанк Пин-код высылается по смс-сообщению. Пин-код можно восстановить в течение первых 90 дней с момента получения карты. Получить его в отделении с паспортом или запросить в интернет-/мобильном- банкинге во вкладке «Карты». Плата — 2.20 руб. Заменить пароль на другой можно только в банкомате, если помните старый, комиссия — 3 руб. БПС-Сбербанк Установить пин-код можно через веб-версию в разделе «финансы». Сменить пин-код можно таким же образом, комиссия — 1,99 руб. Статусбанк Пин-код можно получать через смс-сообщение или в конверте. Если вы получили пароль по смс, то восстановить его можно через интернет-банк или мобильное приложение. Комиссия — 3,50 руб.

Название банка, способ выдачи пин-кода Возможность восстановления/замены пин-кода Альфа-Банк Клиент получает карту, а пин-код создает самостоятельно в приложении банка. Если забываете пароль или хотите изменить, это тоже можно бесплатно сделать через приложение. Банк БелВЭБ Пин-код приходит в смс-уведомлении. Сменить пин-код можно через интернет-банк или при обращении в отделение с паспортом. Для этого не обязательно помнить старый, но менять пароль можно только 2 раза в месяц. Услуга бесплатная. Белагропромбанк Пин-код можно получить в конверте или по смс. Сменить пин-код можно через приложение, но пока только для карт MasterCard. Если хотите установить свой пароль, то это можно сделать в банкомате, но нужно помнить старый пин. Стоимость — 5 рублей. Белгазпромбанк Пин-код можно получить через смс-сообщение или в конверте. При получении пин-кода через смс его можно восстановить бесплатно по запросу, но только три раза. В банкомате можно установить свой пароль, но восстановить его уже будет невозможно. Плата за услугу — 2 рубля. Банк ВТБ Пин-код направляется по смс. Сменить пин-код можно в интернет-/мобильном-банкинге бесплатно или позвонив в банк, комиссия — 3 руб. В банкомате можно установить свой пароль, если помните старый. Идея Банк Пин-код приходит в смс-уведомлении. Сменить пин-код можно в мобильном приложении или интернет-банке. Один раз — бесплатно, потом за каждую попытку — 3 руб. В банкомате есть возможность установить свой пароль, если помните старый, плата — 3 руб. МТБанк Пин-код отправляется по смс. Если вы забыли пин-код или хотите его заменить, то по запросу вам отправят новый. Свой можно установить в банкомате, комиссия — 2,70 руб. Приорбанк Есть возможность получить пин-код в конверте или самостоятельно создать его в банкомате (по всем картам, кроме Белкарт). Восстанавливать такой пин-код нельзя. Можно сменить, если помните старый (по картам с чипом) — 2 руб. Белинвестбанк Пин-код высылается по смс-сообщению. Пин-код можно восстановить в течение первых 90 дней с момента получения карты. Получить его в отделении с паспортом или запросить в интернет-/мобильном- банкинге во вкладке «Карты». Плата — 2.20 руб. Заменить пароль на другой можно только в банкомате, если помните старый, комиссия — 3 руб. БПС-Сбербанк Установить пин-код можно через веб-версию в разделе «финансы». Сменить пин-код можно таким же образом, комиссия — 1,99 руб. Статусбанк Пин-код можно получать через смс-сообщение или в конверте. Если вы получили пароль по смс, то восстановить его можно через интернет-банк или мобильное приложение. Комиссия — 3,50 руб.