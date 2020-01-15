Когда перейдем на экоупаковку? План перехода уже утвержден в Беларуси

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)



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Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства, в Беларуси утвержден план мероприятий по поэтапному снижению использования полимерной упаковки с ее замещением на экологически безопасную (постановление Совета Министров от 13 января 2020 года № 7).

Документ предусматривает, что при проведении массовых мероприятий будет организовываться раздельный сбор отходов, в 2020-2021 годах внедрят депозитную (залоговую) систему обращения потребительской упаковки. Также планируется увеличить объемы производства экологически безопасной (в том числе бумажной, стеклянной, биоразлагаемой) упаковки.

Совместно с заинтересованными структурами МАРТ определит перечень одноразовой пластиковой посуды, использование

и продажа которой в объектах общепита будет запрещена с 1 января 2021 года.

Кроме того, планируется продумать экономические стимулы для перехода на экоупаковку. В 2021 году в правительство нужно внести проект постановления, который предусматривает поэтапное ограничение максимальной вместимости полимерной тары, применяемой для розлива пива и слабоалкогольных напитков, до 1 литра включительно.

В области проведения научных исследований предполагается реализовать план действий по созданию технологии и производства биоразлагаемой упаковки из растительного сырья.

Обеспечить выполнение плана мероприятий поручено республиканским органам госуправления, другим госорганизациям, подчиненным правительству, Национальной академии наук, облисполкомам, Минскому горисполкому поручено Обеспечить выполнение плана мероприятий.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

По материалам БЕЛТА.

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