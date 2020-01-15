ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Когда перейдем на экоупаковку? План перехода уже утвержден в Беларуси

15.01.2020 09:54 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Когда перейдем на экоупаковку? План перехода уже утвержден в Беларуси
Фото носит иллюстративный характер

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства, в Беларуси утвержден план мероприятий по поэтапному снижению использования полимерной упаковки с ее замещением на экологически безопасную (постановление Совета Министров от 13 января 2020 года № 7).

Документ предусматривает, что при проведении массовых мероприятий будет организовываться раздельный сбор отходов, в 2020-2021 годах внедрят депозитную (залоговую) систему обращения потребительской упаковки. Также планируется увеличить объемы производства экологически безопасной (в том числе бумажной, стеклянной, биоразлагаемой) упаковки.

Совместно с заинтересованными структурами МАРТ определит перечень одноразовой пластиковой посуды, использование
и продажа которой в объектах общепита будет запрещена с 1 января 2021 года.

Кроме того, планируется продумать экономические стимулы для перехода на экоупаковку. В 2021 году в правительство нужно внести проект постановления, который предусматривает поэтапное ограничение максимальной вместимости полимерной тары, применяемой для розлива пива и слабоалкогольных напитков, до 1 литра включительно.

В области проведения научных исследований предполагается реализовать план действий по созданию технологии и производства биоразлагаемой упаковки из растительного сырья.

Обеспечить выполнение плана мероприятий поручено республиканским органам госуправления, другим госорганизациям, подчиненным правительству, Национальной академии наук, облисполкомам, Минскому горисполкому поручено Обеспечить выполнение плана мероприятий.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

По материалам БЕЛТА.

(Visited 1 times, 1 visits today)
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства, в Беларуси утвержден план мероприятий по поэтапному снижению использования полимерной упаковки с ее...
 
Новости дня
Новости разные
 
Барабанщица Akute и вокалист: B:N: создали свою группу. Да, они муж и жена!
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

14.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
15.01.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Радзiма
Кировец

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика