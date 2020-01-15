«Белпочта» предлагает выбрать лучшую почтовую марку года

Источник материала: Вороновская газета





РУП «Белпочта» объявляет конкурс-опрос на лучшую почтовую марку 2019 года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

Принять участие в опросе можно с 20 января по 20 февраля. Для этого необходимо зайти на сайт «Белпочты» в раздел «Филателия», скачать бланк анкеты, заполнить его, указав номер наиболее понравившейся почтовой марки или почтового блока, и выслать на электронный адрес vinch@belpost.by . Ознакомиться с условиями конкурса и заполнить предлагаемую анкету также можно в любом отделении почтовой связи. Разборчиво заполненную анкету с пометкой «Конкурс» направить по адресу: Издательский центр «Марка» РУП «Белпочта» , пр. Независимости, 10, 220050, Минск.

Среди участников опроса, приславших письма в указанный срок с правильно заполненной анкетой и назвавших марку-победительницу, будут разыграны призы (наборы филателистической продукции).

Лучшей будет признана почтовая марка либо блок, за которые проголосует большинство участников.

https://www.belta.by