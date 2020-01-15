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«Белпочта» предлагает выбрать лучшую почтовую марку года
15.01.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
РУП «Белпочта» объявляет конкурс-опрос на лучшую
Принять участие в опросе можно с 20 января по 20 февраля. Для этого необходимо зайти на сайт «Белпочты» в раздел «Филателия», скачать бланк анкеты, заполнить его, указав номер наиболее понравившейся почтовой марки или почтового блока, и выслать на электронный адрес
Среди участников опроса, приславших письма в указанный срок с правильно заполненной анкетой и назвавших марку-победительницу, будут разыграны призы (наборы филателистической продукции).
Лучшей будет признана
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РУП «Белпочта» объявляет конкурс-опрос на лучшую почтовую марку 2019 года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия. Принять участие в опросе можно с 20 января по 20...
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