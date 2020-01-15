ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Белпочта» предлагает выбрать лучшую почтовую марку года

15.01.2020 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

«Белпочта» предлагает выбрать лучшую почтовую марку года

РУП «Белпочта» объявляет конкурс-опрос на лучшую почтовую марку 2019 года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

Принять участие в опросе можно с 20 января по 20 февраля. Для этого необходимо зайти на сайт «Белпочты» в раздел «Филателия», скачать бланк анкеты, заполнить его, указав номер наиболее понравившейся почтовой марки или почтового блока, и выслать на электронный адрес vinch@belpost.by. Ознакомиться с условиями конкурса и заполнить предлагаемую анкету также можно в любом отделении почтовой связи. Разборчиво заполненную анкету с пометкой «Конкурс» направить по адресу: Издательский центр «Марка» РУП «Белпочта», пр. Независимости, 10, 220050, Минск.

Среди участников опроса, приславших письма в указанный срок с правильно заполненной анкетой и назвавших марку-победительницу, будут разыграны призы (наборы филателистической продукции).

Лучшей будет признана почтовая марка либо блок, за которые проголосует большинство участников.

https://www.belta.by

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
РУП «Белпочта» объявляет конкурс-опрос на лучшую почтовую марку 2019 года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия. Принять участие в опросе можно с 20 января по 20...
 
Новости дня
Новости разные
 
Нацбанк рассказал об инфляции в декабре 2019 года
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

14.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
15.01.2020
Полесская правда
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Радзiма

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика