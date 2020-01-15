Нацбанк рассказал об инфляции в декабре 2019 года

Относительно ноября потребительские цены в декабре выросли на 0,5%.
В декабре 2019 г. наблюдалось дальнейшее замедление годовой динамики базовой инфляции, а также цен на плодоовощную продукцию при сохранении годовых темпов роста регулируемых цен и тарифов на уровне предыдущего месяца, сообщили в Нацбанке.
Основное влияние на нисходящую траекторию движения свободных цен оказало замедление роста цен на продовольствие.
Цены на плодоовощную продукцию в годовом выражении выросли в декабре 2019 г. на 8,9%, что на 3,2% ниже уровня предыдущего месяца вследствие более низких годовых темпов роста сезонных цен на овощи и картофель.