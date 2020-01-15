ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Нацбанк рассказал об инфляции в декабре 2019 года

15.01.2020 10:18 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

Нацбанк рассказал об инфляции в декабре 2019 года
Фото из открытых источников

Относительно ноября потребительские цены в декабре выросли на 0,5%.

В декабре 2019 г. наблюдалось дальнейшее замедление годовой динамики базовой инфляции, а также цен на плодоовощную продукцию при сохранении годовых темпов роста регулируемых цен и тарифов на уровне предыдущего месяца, сообщили в Нацбанке.

Основное влияние на нисходящую траекторию движения свободных цен оказало замедление роста цен на продовольствие.
 
 Цены на плодоовощную продукцию в годовом выражении выросли в декабре 2019 г. на 8,9%, что на 3,2% ниже уровня предыдущего месяца вследствие более низких годовых темпов роста сезонных цен на овощи и картофель. 

Нацбанк рассказал об инфляции в декабре 2019 года
С сегодня в Беларуси на 1 копейку дорожают бензин и дизель
Подробнее

 
 
Ссылка на источник 5
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В последний месяц минувшего года годовой прирост потребительских цен замедлился на 0,3% и составил 4,7% при целевом параметре не более 5%.
 
Новости дня
Новости разные
 
Александр Серов рассказал о ранении в перестрелке
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

14.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
15.01.2020
Полесская правда
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Радзiма

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика