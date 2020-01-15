Нацбанк рассказал об инфляции в декабре 2019 года

Источник материала: Аргументы и факты

Относительно ноября потребительские цены в декабре выросли на 0,5%.

В декабре 2019 г. наблюдалось дальнейшее замедление годовой динамики базовой инфляции, а также цен на плодоовощную продукцию при сохранении годовых темпов роста регулируемых цен и тарифов на уровне предыдущего месяца, сообщили в Нацбанке.