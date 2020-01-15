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Уже 7 человек стали жертвами пожаров из-за непотушенной сигареты

15.01.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Уже 7 человек стали жертвами пожаров из-за непотушенной сигареты

Начало этого года выдалось по-настоящему «жарким» для спасателей Гродненщины. С начала января в регионе произошло 28 пожаров, в которых погибли 7 человек. За аналогичный период 2019 года зафиксировано 23 пожара. В них погибли 4 человека. 

Чаще всего катализатором огненной трагедии становится незатушенная сигарета. В минувшем году на пожарах, возникших по этой причине, погибли 38 человек. В 2020-м жертвами стали уже 7 человек.

Один из таких случаев произошел в деревне Бервенцы Ошмянского района. Здесь огонь унес жизни сразу двоих – 48-летнего мужчины и его престарелого отца. Утром 6 января о пожаре на соседском подворье в службу 101 сообщила жительница этой деревни. Пламя вырывалось из-под кровли деревянного дома. При ликвидации пожара в комнатах бойцы МЧС обнаружили тела погибших мужчин. Огонь уничтожил кровлю, перекрытие, стены, имущество в доме. В качестве основной причины возгорания спасатели предполагают неосторожное обращение с огнем при курении.

За день до этой трагедии на пожаре погиб мужчина в Мостовском районе. Утром 5 января дежурный РОВД сообщил мостовским спасателям о возгорании в летней кухне на одном из частных подворий агрогородка Микелевщина. Прибывшие на место происшествия бойцы МЧС обнаружили в летней кухне небольшое задымление. В комнате на кровати спасатели нашли обгоревший труп мужчины, предположительно брата хозяйки дома. В результате возгорания уничтожены кровать, имущество, закопчены стены. Причина возникновения пожара устанавливается. Одна из основных версий – неосторожное обращение с огнем при курении.

Зачастую к таким трагедиям приводит беспечность самих людей, которые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не в силах позаботиться о своей безопасности. Соблюдая простые правила, можно сохранить себе жизнь.

Курите дома? Делайте это хотя бы с умом. Не лежа в постели, не швыряя непогашенные спички и сигареты в урну. Складывайте их в пепельницу или металлическую банку, лучше всего наполненную водой. Чтобы вовремя обнаружить возгорание и избежать пожара, установите в доме автономный пожарный извещатель.

Уже 7 человек стали жертвами пожаров из-за непотушенной сигареты

В 2019 году в регионе благодаря своевременной сработке АПИ удалось спасти 13 человек, среди них 2 детей. Последний случай произошел 24 декабря в Щучинском районе.

Тогда местная жительница услышала звуковой сигнал автономного пожарного извещателя в соседской квартире, вышла на лестничную клетку и увидела дым. Женщина поспешила вызвать спасателей. В двухкомнатной квартире на третьем этаже, где живут 53-летняя хозяйка и ее супруг, работники МЧС обнаружили плотное задымление. В комнате на полу они отыскали женщину и с применением маски для защиты органов дыхания вынесли ее на свежий воздух. После хозяйку квартиры госпитализировали в районную больницу.

Хоть нынешняя зима не балует жителей региона снегом и морозами, но все же с наступлением холодной погоды участились случаи пожаров из-за неисправности печного оборудования. Чтобы не допустить перекала печи, топите ее правильно: два-три раза в день не более чем по полтора часа. При этом обязательно контролируйте процесс до полного сгорания дров и не оставляйте топочную дверцу открытой без присмотра, а золу и перегоревшие угли выбрасывайте не ближе, чем в 15 метрах от строений. Храните подальше от печи одежду, дрова и другие горючие материалы. 

Нередко пожары происходят по вине короткого замыкания в электросети. Во избежание так называемых электрических пожаров не перегружайте сеть: чем меньше электроприборов работает одновременно, тем безопаснее. Для исключения возгорания из-за скачков и перепадов напряжения пользуйтесь сетевыми фильтрами. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, а перед их эксплуатацией внимательно изучите инструкцию.

Справочно
По состоянию  на 31 декабря 2019 года:
в республике произошли  6132 пожара (2018 год –  6102 пожара), погибли  495 человек, из них 2 детей (2018 год – 530 человек, из них 9 детей).
в Гродненской области – 781 пожар (2018 год – 833 пожара), погибли 49 человек (2018 год – 58 человек, из них 1 ребенок).

Юлия ТИМОЩУК
https://grodnonews.by
 
 
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Начало этого года выдалось по-настоящему «жарким» для спасателей Гродненщины. С начала января в регионе произошло 28 пожаров, в которых погибли 7 человек. За...
 
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