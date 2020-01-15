Барабанщица Akute и вокалист: B:N: создали свою группу. Да, они муж и жена!

Источник материала: Tut.by

Барабанщица могилевской группы Akute Виктория Лютыч и фронтмен березовского рок-коллектива :B:N: («Бяз Назвы») Алесь Лютыч создали новую группу и назвали ее Lovestory. Сегодня они представляют первый сингл и клип «Еще один шанс», снятый режиссером Антоном Мамоненко. Смотрим.

По совместительству Алесь и Виктория являются мужем и женой и, признается Алесь, в эмоциональном плане они с Викой очень близки.

— У нас похожие взгляды на жизнь, ценности, творчество, вдохновение. Поэтому для нас абсолютно естественно создать творческий тандем, который будет писать музыку и делиться своими эмоциями со слушателями и зрителями, — рассказывает о возникновении группы Алесь.

Первый сингл Lovestory готовили около полугода. Работа над композицией велась в студиях Everest и Yarmola Studio, а сведением трека занимался звукорежиссер Дмитрий Иваней, известный по работе с такими белорусскими и украинскими артистами как B: N, AKUTE, Nizkiz, J: Морс, «Океан Ельзи», Ани Лорак, «Воплі Відоплясова» и многими зарубежными коллективами.

— Наш сингл — это тот самый рок-н-ролл, который мы любим и который у нас получается делать хорошо. Это музыка, которая пишется от души, — поясняет Алесь.

Режиссером первого клипа группы выступил молодой белорусский клипмейкер Антон Мамоненко, известный по созданию видео для Макса Коржа, NaviBand, а также блогера Влада Бумаги.

— В планах — познакомить аудиторию с нашей музыкой и завоевать собственного слушателя, который смотрит на мир так же, как и наша группа. Мы уже работаем над полноформатным альбомом, в который войдут песни как на русском, так и на белорусском языке, а также готовим полноценный сет-лист для выступления на концертах и фестивалях, — говорит Виктория Лютыч, она же Vicky Fates.

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