Белорусские трансплантологи спасли ребенка с тяжелой печеночной недостаточностью

Источник материала: Вороновская газета





Белорусские трансплантологи спасли двухлетнюю девочку с печеночной недостаточностью тяжелой степени, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель директора по хирургической работе Минского НПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии доктор медицинских наук, доцент Алексей Щерба.

Операция , которая считается одной из самых сложных в хирургии и трансплантации печени, была проведена за месяц до нового 2020 года. Технология называется сплит-трансплантацией, когда трупную печень взрослого донора разделяют на две жизнеспособные части, большая из которых (правая доля) используется для взрослого реципиента, а меньшая (левая доля) — для ребенка. В операционной находятся сразу три бригады хирургов и две анестезиологов.

Взрослый реципиент, которому досталась правая доля печени, быстро пошел на поправку и вскоре после вмешательства был выписан. А ребенку, находившемуся в очень тяжелом состоянии, потребовалось больше времени. Свыше месяца коллектив анестезиологов-реаниматологов и хирургов-трансплантологов преодолевал последствия тяжелой печеночной недостаточности. «Нужно было принять множество правильных решений, чтобы в итоге состояние маленькой пациентки улучшилось. Она уже переведена для долечивания в детскую инфекционную больницу Минска», — рассказал Алексей Щерба.

К слову, эта больница уже длительное время является партнером минского НПЦ в лечении детей с печеночной недостаточностью. Здесь готовят к трансплантации печени почти всех несовершеннолетних маленьких пациентов, а затем, после операции, продолжают выхаживание и наблюдение за ними.

В 2019 году были проведены две сплит-трансплантации. Первая прошла в экстремальных условиях: пришлось в сжатые сроки спасать семью после отравления бледной поганкой. Тогда за одну ночь сделали пересадку печени и матери, и ребенку. К счастью, была возможность найти донора с пригодным органом. Сейчас двухлетней пациентке операцию провели в плановом режиме. Несколько месяцев она ждала подходящий по группе крови, возрасту, качеству трансплантат.

В Минском НПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии, которым руководит Олег Руммо, выполняют одни из самых сложных хирургических вмешательств у детей. В 2019-м здесь проведены 92 трансплантации печени, в том числе 12 — детям в возрасте от 6 месяцев до 2 лет, восемь из которых были родственными и четыре — от умершего донора. Инициативой 2019 года стала совместная работа с коллективом РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии по хирургическому лечению сложных абдоминальных опухолей у детей.

За весь период в центре выполнены 692 трансплантации печени, из них 80 детям, в том числе 58 — пациентам до трех лет.

Всего проведены четыре сплит-трансплантации. Несмотря на сложность их выполнения с технической, методической и организационной точки зрения, это направление будут развивать, поскольку технология позволяет помочь большему количеству пациентов и, главное, детям. За один день или ночь есть возможность прооперировать сразу двух нуждающихся.

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