|
Казахстан обсудит с Беларусью поставки нефти до 20 января - глава Минэнерго Казахстана
Источник материала: Партизан
Казахстан встретится с Беларусью для обсуждения вопросов поставки нефти до 20 января, сообщил глава Минэнерго Казахстана Нурлан Ногаев.
"Заявление от "Белнефтехима" поступило в наш адрес и представители данного ведомства планируют приехать в Казахстан для обсуждения поставки (нефти - Прим.). Мы на сегодня осуществляем поставку нефти по деферсифицированным направлениям, и мы рассмотрим предложения белорусской стороны", - сказал Ногаев в кулуарах парламента в среду.
"В этом месяце до 20 января планируется приезд представителей "Белнефтехим", - пояснил он на вопрос журналистов о возможных датах переговоров.
Кроме того Ногаев заявил, что сделка между Казахстаном и Беларусью по поставке нефти состоится, если она будет экономически выгодна.
"Мы на сегодня осуществляем поставку нефти по диверсифицированным направлениям и мы рассмотрим предложения белорусской стороны. Мы организуем встречу с ресурсодержателями, если кто-либо из нефтяных компаний изъявит желание при экономически выгодной цене или при условиях, которые их удовлетворят, сделка возможна", - сказал министр.
Ранее первый вице-премьер Беларуси Дмитрий Крутой заявил, что Беларусь направила коммерческие предложения о покупке нефти во все возможные страны. "Мы разослали соответствующие коммерческие предложения. Все возможные страны: и Украина, и Польша, и страны Балтии, и Казахстан, Азербайджан", - сказал Крутой во вторник.
"Все коммерческие службы наших заводов, Белорусской нефтяной компании находятся на переговорах практически в ежедневном режиме. Думаю, здесь мы тоже скоро получим альтернативные варианты поставки конкретной нефти", - добавил первый вице-премьер.
Как сообщалось, Беларусь накануне Нового года не смогла договориться с российскими НК об условиях поставки нефти с 1 января 2020 года. Президент Беларуси Александр Лукашенко 31 декабря распорядился в ближайшие дни начать импорт нефти от альтернативных поставщиков. "Прежде всего, речь идет о поставках железнодорожным транспортом из портов на Балтике, а также о задействовании для альтернативных поставок нефтепровода "Дружба", - отмечалось в сообщении пресс-службы президента.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Казахстан встретится с Беларусью для обсуждения вопросов поставки нефти до 20 января, сообщил глава Минэнерго Казахстана Нурлан Ногаев.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)