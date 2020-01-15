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Гопак, краковяк и летку-енку танцевали на балу ветеранов в Бресте

15.01.2020 10:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

ООКЦ принял традиционный рождественский бал для ветеранов.

Гопак, краковяк и летку-енку танцевали на балу ветеранов в Бресте

Автор фото: Юрий МАКАРЧУК

Гопак, краковяк и летку-енку танцевали на балу ветеранов в Бресте

Играл городской оркестр духовой музыки под управлением Валерия Коваля, вёл мероприятие певец Андрей Кунцевич.

Председатель городского совета ветеранов Мария Гладун, открывая бал и поздравляя участников мероприятия, поблагодарила спонсора — главу ООО «Лагуна», депутата областного Совета Наталью Ильницкую, которая помогла устроить этот праздник.

Гопак, краковяк и летку-енку танцевали на балу ветеранов в Бресте


Со своими музыкальными номерами выступили представители русской, украинской, азербайджанской и еврейской национальных общин. С успехом прошли выступления ансамбля русской песни «Сударушка» и хора объединения «Польская Матеж Школьна «Палессе».

Порадовали также воспитанницы школы «Май бэби». Они участвовали в музыкальном номере солистки оркестра Марины Житенёвой, которой аккомпанировал Евгений Прокопюк.

Валерий Коваль вовлекал участников бала в танцы, и ветераны кружились в многочисленных вальсах и танго, танцевали краковяк, гопак и белорусскую польку.

В исполнении оркестра прозвучали такие шедевры, как «Вальс цветов», «Кумпарсита», «Лесная сказка», «Мой ласковый и нежный зверь», другие известные и любимые всеми произведения.

 
 
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  ООКЦ принял традиционный рождественский бал для ветеранов. Автор фото: Юрий МАКАРЧУК Играл городской оркестр духовой музыки под управлением Валерия Коваля,...
 
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