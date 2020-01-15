Гопак, краковяк и летку-енку танцевали на балу ветеранов в Бресте

Источник материала: Виртуальный Брест

ООКЦ принял традиционный рождественский бал для ветеранов.





Автор фото: Юрий МАКАРЧУК





Играл городской оркестр духовой музыки под управлением Валерия Коваля, вёл мероприятие певец Андрей Кунцевич.



Председатель городского совета ветеранов Мария Гладун, открывая бал и поздравляя участников мероприятия, поблагодарила спонсора — главу ООО «Лагуна», депутата областного Совета Наталью Ильницкую, которая помогла устроить этот праздник.







Со своими музыкальными номерами выступили представители русской, украинской, азербайджанской и еврейской национальных общин. С успехом прошли выступления ансамбля русской песни «Сударушка» и хора объединения «Польская Матеж Школьна «Палессе».



Порадовали также воспитанницы школы «Май бэби». Они участвовали в музыкальном номере солистки оркестра Марины Житенёвой, которой аккомпанировал Евгений Прокопюк.



Валерий Коваль вовлекал участников бала в танцы, и ветераны кружились в многочисленных вальсах и танго, танцевали краковяк, гопак и белорусскую польку.



В исполнении оркестра прозвучали такие шедевры, как «Вальс цветов», «Кумпарсита», «Лесная сказка», «Мой ласковый и нежный зверь», другие известные и любимые всеми произведения.