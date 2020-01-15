Источник материала: Виртуальный Брест

14 января около 20.10 часов в Брестском районе совершен наезд на мужчину.





По предварительной информации: 52-летний брестчанин управлял автомобилем «Рено» и двигался по автодороге Н133 (деревня Каменица-Журавецкая – деревня Радваничи), в направлении деревни Заболотье. На девятом километре указанной автодороги он совершил наезд на необозначенного световозвращающим элементом 57-летнего жителя деревни Лозы, который двигался по проезжей части дороги в попутном направлении, по полосе движения автомобиля. В результате ДТП пешеход с травмами был госпитализирован в Брестскую областную больницу.





Проводится проверка.







Уважаемые пешеходы, будьте внимательны и осторожны, приближаясь к проезжей части. Пересекать ее можно только по пешеходным переходам, предварительно убедившись в безопасности перехода. Выходя на улицу в темное время суток, не забудьте прикрепить фликер на верхнюю одежду или сумку.