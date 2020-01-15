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В Брестском районе совершен наезд на мужчину
15.01.2020 10:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
14 января около 20.10 часов в Брестском районе совершен наезд на мужчину.
По предварительной информации: 52-летний брестчанин управлял автомобилем «Рено» и двигался по автодороге Н133 (деревня Каменица-Журавецкая – деревня Радваничи), в направлении деревни Заболотье. На девятом километре указанной автодороги он совершил наезд на необозначенного световозвращающим элементом 57-летнего жителя деревни Лозы, который двигался по проезжей части дороги в попутном направлении, по полосе движения автомобиля. В результате ДТП пешеход с травмами был госпитализирован в Брестскую областную больницу.
Проводится проверка.
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14 января около 20.10 часов в Брестском районе совершен наезд на мужчину. По предварительной информации: 52-летний брестчанин управлял автомобилем «Рено» и двигался...
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