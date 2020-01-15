Новое отделение дневного пребывания для инвалидов открыли в Бресте

Источник материала: Виртуальный Брест

В территориальном центре социального обслуживания населения Ленинского района Бреста открылось отделение дневного пребывания для инвалидов, сообщила корреспонденту БЕЛТА заведующая отделением Кристина Жданович.





фото: Юрий МАКАРЧУК - Брестский Вестник

Новое подразделение ТЦСОН предназначено для инвалидов первой и второй групп, а также для инвалидов третьей группы, достигших пенсионного возраста. Отделение разместилось на первом этаже центра. Под его нужды отвели адаптированные помещения с безбарьерной средой. К услугам посетителей кухня, спортивный зал, помещения для кружковой работы.





Первые занятия здесь начались 9 января. На сегодня отделение посещают 24 человека. На днях поступили еще два заявления с просьбой о зачислении. В основном это инвалиды с психическими нарушениями в возрасте до 40 лет, есть также девять инвалидов по слуху старше 60. Штат отделения сформирован из опытных специалистов, знающих особенности работы с данной категорией посетителей: это руководитель кружка, инструкторы по трудовой терапии и лечебной физкультуре, специалист по социальной работе.





"Около полугода шла подготовительная работа. Мы проводили анкетирование наших подопечных, изучали их предпочтения, чтобы сформировать направления деятельности", - отметила завотделением. Востребованными оказались компьютерные курсы, физическая активность, в том числе прогулки по городу, различные творческие занятия, которые имеют не только досуговое, но и терапевтическое значение. В клубе "Домашний" подопечных обучают элементарным навыкам организации собственного пространства и самообслуживанию. В клубе "Познай-ка" знакомят с интересными фактами из истории, географии, других сфер деятельности.





Отделение работает пять дней в неделю с 8.00 до 17.00. Услуги пребывания в нем предоставляются бесплатно. Одни подопечные посещают исключительно те занятия, которые им интересны, другие проводят здесь практически весь день. Новое отделение стало восьмым по счету подразделением в ТЦСОН Ленинского района. За последние пять лет штат центра практически удвоился.





До сих пор в Бресте функционировали три отделения дневного пребывания для инвалидов при территориальном центре социального обслуживания населения Московского района. На постоянной основе их посещают 96 человек.