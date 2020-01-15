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Александр Гутор ушел из брестского «Динамо»
Источник материала: Tut.by
Александр Гутор покинул «Динамо-Брест», об этом
Александр Гутор выступал в составе «Динамо-Брест» на протяжении двух сезонов. За этот период вратарь сыграл в 59 матчах в различных официальных турнирах. Александр стал чемпионом Беларуси, а также обладателем Кубка и дважды Суперкубка страны.Высокий уровень игры позволил Гутору вернуться в основной состав национальной сборной, а по итогам сезона-2019 Александр был признан лучшим голкипером Беларуси.
«Динамо-Брест» поблагодарил футболиста за проявленное мастерство и профессионализм.
Кто пришел в брестское «Динамо»
Ранее в Бресте было
Также игроком «Динамо» стал 23-летний воспитанник ФК «Минск» Евгений Шевченко. В состав брестчан влился и албанский
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