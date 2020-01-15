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Александр Гутор ушел из брестского «Динамо»

15.01.2020 11:06 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Александр Гутор покинул «Динамо-Брест», об этом сообщается на сайте клуба. Ранее в Сети появилась информация, что он может перейти в солигорский «Шахтер».

Александр Гутор выступал в составе «Динамо-Брест» на протяжении двух сезонов. За этот период вратарь сыграл в 59 матчах в различных официальных турнирах. Александр стал чемпионом Беларуси, а также обладателем Кубка и дважды Суперкубка страны.

Высокий уровень игры позволил Гутору вернуться в основной состав национальной сборной, а по итогам сезона-2019 Александр был признан лучшим голкипером Беларуси.

«Динамо-Брест» поблагодарил футболиста за проявленное мастерство и профессионализм.

Кто пришел в брестское «Динамо»

Ранее в Бресте было объявлено о продолжении сотрудничества с Олегом Веретило и Артемом Быковым. А в последние дни 2019 года контракт с клубом продлили защитник Александр Павловец, полузащитник Роман Юзепчук и голкипер Павел Павлюченко.

Также игроком «Динамо» стал 23-летний воспитанник ФК «Минск» Евгений Шевченко. В состав брестчан влился и албанский полузащитник Элис Бакай, выступавший ранее в «Шахтере».

5 января клуб объявил о контракте с Кириллом Печениным, который рассчитан на два года.

В команду вернули защитника Максима Витуса, с которым расстались 13 декабря.

Покинул клуб капитан команды Павел Нехайчик, вернувшийся в БАТЭ.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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