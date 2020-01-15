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Казахстан обсудит с Беларусью поставки нефти

15.01.2020 11:09 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Казахстан обсудит с Беларусью поставки нефти

Казахстан встретится с Беларусью для обсуждения вопросов поставки нефти до 20 января, сообщил глава Минэнерго Казахстана Нурлан Ногаев.

"Заявление от "Белнефтехима" поступило в наш адрес и представители данного ведомства планируют приехать в Казахстан для обсуждения поставки нефти. Мы на сегодня осуществляем поставку нефти по деферсифицированным направлениям, и мы рассмотрим предложения белорусской стороны", - сказал Ногаев в кулуарах парламента в среду.

"В этом месяце до 20 января планируется приезд представителей "Белнефтехим", - пояснил он, пишет interfax.by.

Кроме того Ногаев заявил, что сделка между Казахстаном и Беларусью по поставке нефти состоится, если она будет экономически выгодна.

"Мы на сегодня осуществляем поставку нефти по диверсифицированным направлениям и мы рассмотрим предложения белорусской стороны. Мы организуем встречу с ресурсодержателями, если кто-либо из нефтяных компаний изъявит желание при экономически выгодной цене или при условиях, которые их удовлетворят, сделка возможна", - сказал министр.

Ранее первый вице-премьер Беларуси Дмитрий Крутой заявил, что Беларусь направила коммерческие предложения о покупке нефти во все возможные страны. "Мы разослали соответствующие коммерческие предложения. Все возможные страны: и Украина, и Польша, и страны Балтии, и Казахстан, Азербайджан", - сказал Крутой во вторник, 14  января.

"Все коммерческие службы наших заводов, Белорусской нефтяной компании находятся на переговорах практически в ежедневном режиме. Думаю, здесь мы тоже скоро получим альтернативные варианты поставки конкретной нефти", - добавил первый вице-премьер.

Как сообщалось, Беларусь накануне Нового года не смогла договориться с российскими НК об условиях поставки нефти с 1 января 2020 года.

 
 
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Казахстан встретится с Беларусью для обсуждения вопросов поставки нефти до 20 января, сообщил глава Минэнерго Казахстана Нурлан Ногаев.
 
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