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«Результат у нас очень хороший». Экипаж Сергея Вязовича финишировал вторым на 9-м этапе «Дакара»

15.01.2020 10:27 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Белорусский экипаж «МАЗ-СПОРТавто» финишировал вторым на девятом этапе «Дакара», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вязович о том, как чуть не перевернулся на девятом этапе «Дакар-2020»: самый опасный момент в гонке

«Результат у нас очень хороший». Экипаж Сергея Вязовича финишировал вторым на 9-м этапе «Дакара»

Капотный МАЗ Сергея Вязовича проиграл лидеру гонки россиянину Андрею Каргинову всего 3 минуты и 19 секунд. Этот результат позволил команде Вязовича закрепиться в тройке лидеров в генеральной классификации.

«Результат у нас очень хороший». Экипаж Сергея Вязовича финишировал вторым на 9-м этапе «Дакара»

Два других белорусских экипажа также выступили на максимуме возможного. Вишневский стал 7-м и идёт 9-м в общей квалификации, Василевский пришёл 11-м на этом этапе и такое же место он занимает в итоговом зачёте. 

«Результат у нас очень хороший». Экипаж Сергея Вязовича финишировал вторым на 9-м этапе «Дакара»

Александр Василевский, пилот команды «МАЗ-СПОРТавто»:
Проехали, я думаю, неплохо. Не знаю, как там остальные, сзади, по-моему, нас уже никто не подвинет. Прошли дорогу хорошо, машина не подвела, прошли стабильно, постоянно практически «максималка». Я думаю, результат у нас сегодня очень хороший.

«Результат у нас очень хороший». Экипаж Сергея Вязовича финишировал вторым на 9-м этапе «Дакара»


Легендарный ралли-марафон продолжается, впереди медальная развязка. Напомним, завершится ралли-рейд 17 января. 

Люди в материале: Александр Василевский, Андрей Каргинов, Сергей Вязович
 
 
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Новости Беларуси. Белорусский экипаж «МАЗ-СПОРТавто» финишировал вторым на девятом этапе «Дакара», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вязович о том,...
 
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