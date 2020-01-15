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«Результат у нас очень хороший». Экипаж Сергея Вязовича финишировал вторым на 9-м этапе «Дакара»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Белорусский экипаж «МАЗ-СПОРТавто» финишировал вторым на девятом этапе «Дакара», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Капотный МАЗ Сергея Вязовича проиграл лидеру гонки россиянину Андрею Каргинову всего 3 минуты и 19 секунд. Этот результат позволил команде Вязовича закрепиться в тройке лидеров в генеральной классификации.
Два других белорусских экипажа также выступили на максимуме возможного. Вишневский стал 7-м и идёт 9-м в общей квалификации, Василевский пришёл 11-м на этом этапе и такое же место он занимает в итоговом зачёте.
Александр Василевский, пилот команды «МАЗ-СПОРТавто»:
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Новости Беларуси. Белорусский экипаж «МАЗ-СПОРТавто» финишировал вторым на девятом этапе «Дакара», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вязович о том,...
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