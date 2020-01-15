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Бомбардировщики B-52 больше не смогут применять ядерные бомбы

15.01.2020 10:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

ВВС США фактически подтвердили слухи о том, что бомбардировщикам B-52H больше не разрешается носить ядерные бомбы. Единственное ядерное оружие, которое сейчас сертифицировано для применения, — это крылатая ракета воздушного базирования AGM-86B. Ее в итоге должны заменить новой малозаметной ракетой, разрабатываемой в рамках программы Long Range Stand Off Weapon, или LSRO. Об этом пишет Naked Science.


Фото: wikipedia.org

Речь идет об инструкции Военно-воздушных сил США 91−111, датированной сентябрем 2019 года: внимание на нее обратил американский исследователь Ханс Кристенсен (Hans Kristensen). Руководство, озаглавленное «Правила безопасности для самолетов — стратегических бомбардировщиков США», также содержит информацию об утвержденном оружии для бомбардировщика-невидимки B-2.

«Удаление B61−7 и B83−1 из одобренной для B-52H конфигурации оружия», — прямо указывается в руководстве, в списке основных изменений между ним и предыдущей версией. Затем документ разъясняет, что AGM-86B с боеголовкой W80−1 — единственное оставшееся утвержденное ядерное оружие для B-52H. Там же говорится, что единственным разрешенным ядерным оружием для B-2A являются бомбы B61−7 и B83−1.

Стоит сказать, что Кристенсен был первым, кто обратил внимание на то, что 46 бомбардировщиков B-52H из примерно 70 оставшихся самолетов были лишены возможности применять ядерные бомбы еще в 2017 году.

Бомбардировщик B-52 не зря называют «символом холодной войны». В свое время самолеты этого типа должны были нанести удары по территории СССР в случае крупномасштабного конфликта. Со временем бомбы как элемент ядерного арсенала начали вытеснять межконтинентальные баллистические ракеты и баллистические ракеты подводных лодок. Сегодня основой американского ядерного потенциала признаны ракеты UGM-133A «Трайдент II» (D5), носителями которых являются субмарины типа «Огайо».

При этом американцы наделили свои стратегические бомбардировщики расширенными возможностями применения тактического (неядерного) оружия, что пригодилось в рамках многочисленных локальных войн, которые вели США.

 
 
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