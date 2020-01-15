Оптимист: новый министр экономики верит в рост ВВП до $100 млрд

Об этом 4 января сообщил новый министр экономики РБ Александр Червяков, назначенный на этот пост в этот же день. Необходимым ежегодным ростом ВВП он назвал 4%.





При этом глава Беларуси Александр Лукашенко такой цели по увеличению ВВП перед ним не ставил. Согласно официальному сообщению, он назвал четыре ключевые задачи, которые предстоит решить министру: уровень кадров, качество работы госсектора, эффективность работы предприятий на микроуровне и снижение уязвимости белорусской экономики от внешних шоков.





Немного другие задачи поставил перед Александром Червяковым премьер-министр РБ Сергей Румас, представляя нового руководителя коллективу Министерства экономики.





Основной задачей Сергей Румас назвал обеспечение роста ВВП к концу следующей пятилетки до 100 млрд. долларов. Он подчеркнул, что в пятилетней программе, которую предстоит разработать Минэкономики, должны быть указаны конкретные проекты в сферах экспорта и инвестиций, которые обеспечат достижение поставленной цели.









Кроме того, премьер-министр отметил необходимость выполнения указа по развитию Оршанского района. Сергей Румас сообщил, что не все положения этого указа выполняются, и надо смотреть, где приложить усилия, чтобы исправить положение.





Сергей Румас также обратил внимание на то, что новый министр, работая в

должности замминистра и первого замминистра экономики, занимался работой предприятий на микроуровне на примере, в частности, сельского хозяйства Витебской области.





Премьер-министр подчеркнул, что на микроуровне имеются проблемы и в промышленности.





Еще одна задача — это организация работы Минэкономики с отраслевыми министерствами, которые отвечают за сектор услуг. Сергей Румас подчеркнул, что в данном секторе можно малыми капиталовложениями и усилиями сразу достигать быстрого роста.





Премьер-министр РБ также указал на необходимость контролировать инвестиционные проекты, которые осуществляются совместно с Российской Федерацией, а также в Евразийском экономическом союзе и СНГ.