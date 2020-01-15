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Топливом залило 6 школ. Над Лос-Анджелесом самолёт сбросил горючее при экстренной посадке

15.01.2020 10:41 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости США. 60 человек пострадали в результате аварийного сброса топлива самолетом в США. Инцидент произошел в Лос-Анджелесе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Топливом залило 6 школ. Над Лос-Анджелесом самолёт сбросил горючее при экстренной посадке

Сразу после взлёта экипаж воздушного судна сообщил о технических неполадках и запросил посадку. В такой ситуации, согласно инструкции, пилоты должны избавиться от топлива над заранее отведенными территориями и на большой высоте. Однако положение было критическим, и командир корабля ускорил возвращение в воздушную гавань.

Топливом залило 6 школ. Над Лос-Анджелесом самолёт сбросил горючее при экстренной посадке

В результате горючее залило сразу 6 школ. В этот момент была перемена. Учителя и учащиеся находились на улице. Прибывшие к месту происшествия медики оказали пострадавшим первую помощь. Обошлось без серьезных последствий.

Топливом залило 6 школ. Над Лос-Анджелесом самолёт сбросил горючее при экстренной посадке

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Новости США. 60 человек пострадали в результате аварийного сброса топлива самолетом в США. Инцидент произошел в Лос-Анджелесе, сообщили в программе Новости «24...
 
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