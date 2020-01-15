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Экспорт туристических услуг в Пинске за 2019 год - более миллиона долларов

15.01.2020 — Разное | Пинский Вестник  
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Источник материала: Пинский Вестник

> Не случайно говорят, что каждый счастливый турист украшает собой город. А еще туристическая привлекательность формирует имидж региона, страны, а сопутствующая ей коммерческая деятельность приносит доходы как бизнесу, так и бюджету.

На апрельской встрече со студентами и профессорско-преподавательским составом Полесского госуниверситета председатель облисполкома Анатолий Лис, рассказывая о социально-экономическом развитии Брестчины, с удовлетворением отметил, что город над Пиной по туристическому потенциалу занимает вторую позицию после Бреста, а экспорт туристических услуг за 2018 год составил без малого миллион долларов.

- Сегодня можно с уверенностью говорить, что по итогам 2019-го эта сумма будет превышена, - говорит заведующий сектором спорта и туризма горисполкома Сергей Владимиров. – В областной статистике за десять месяцев прошлого года отражено, что экспорт туристических услуг в Пинске уже составил миллион с небольшим долларов (1006,3 $). Но впереди, кроме Бреста, еще два региона. А это обязывает наращивать туристический потенциал и расширять возможности по приему зарубежных гостей. 




Важную лепту в реализацию туристических услуг вносят Полесский госуниверситет, РУЭСП «Днепро-Бугский водный путь», гостиничный комплекс «Припять» и гостиница «Спорт».

Кстати, Брестскую область посетило более 30 тысяч безвизовых туристов. Несомненно, многие из них могли включать в свои туры заезд в Пинск, тем более, что среди приезжих 70 % - поляки и наш город им весьма интересен.

По информации сектора спорта и туризма горисполкома в Пинске в качестве туристов побывало около восьми тысяч человек, среди них граждане Польши, Франции, Англии, Германии, Израиля. Это целевой показатель для Пинска, и он выполнен.

Третью навигацию провел первый и единственный в стране круизный туристический теплоход «Белая Русь», построенный по заказу РУЭСП «Днепро-Бугский водный путь». Обслужено более 600 туристов пожелавших совершить путешествия по водным путям Полесья. Большинство из них россияне, но были пассажиры из Канады, Бельгии, Литвы.

- Польские туроператоры намерены расширить географию охвата своей работы в Брестской области, и в частности проявляется внимание к Пинску, - констатирует Сергей Владимиров. – Одна из задач, которые предстоит решить нам в ближайшее время, – улучшение гостиничного сервиса. Этот вопрос будет рассматриваться на уровне горисполкома с участием заинтересованных сторон. Важно и содержание наших туристических предложений - тем, чем можем заинтересовать, удивить.

Ждем от экскурсоводов не только обзорных, но и новых интересных тематических экскурсий. Нужны погружения в легенды, и запоминающиеся впечатления. Пинск заинтересован, чтобы гости отдыхали комфортно, с большим интересом узнавали наш город, оставались в нем подольше, а затем у них возникало непреодолимое желание побывать здесь еще раз.

Вячеслав ИЛЬЕНКОВ
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Теги: Брест
 
 
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