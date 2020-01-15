|
«Белтелеком» повышает цены на услуги
Источник материала: БДГ
Доступ в интернет «Белтелеком» планирует повысить в среднем на 2,5%, услуги электросвязи станут дороже примерно на 5%.
Об этом
Тарифы повысятся уже с 25 января. Так, стоимость пакета «Ясна 100» станет дороже на 33 копейки в расчете на одну услугу. Пакеты «Рекорд 10» и «Рекорд 25» подорожают на 50 копеек — до 19,5 рубля и 21,5 рубля соответственно.
Изменятся тарифы на услуги:
Обновленные тарифы опубликованы на сайте оператора, с ними можно ознакомиться
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Доступ в интернет «Белтелеком» планирует повысить в среднем на 2,5%, услуги электросвязи станут дороже примерно на 5%.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)