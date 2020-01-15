«Белтелеком» повышает цены на услуги

Доступ в интернет «Белтелеком» планирует повысить в среднем на 2,5%, услуги электросвязи станут дороже примерно на 5%.

Об этом сообщается на официальном ресурсе оператора.

Тарифы повысятся уже с 25 января. Так, стоимость пакета «Ясна 100» станет дороже на 33 копейки в расчете на одну услугу. Пакеты «Рекорд 10» и «Рекорд 25» подорожают на 50 копеек — до 19,5 рубля и 21,5 рубля соответственно.

Изменятся тарифы на услуги:

местной и междугородной телефонной связи;

доступа в линейно-кабельные сооружения;

доступа к международным сетям передачи данных, в том числе доступа к сети Интернет для операторов электросвязи;

хостинга, видеоконтроля и др.