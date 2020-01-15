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Миссия МАГАТЭ по оценке готовности инфраструктуры к эксплуатации АЭС приедет в Беларусь в феврале

15.01.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Миссия МАГАТЭ по оценке готовности инфраструктуры к эксплуатации АЭС приедет в Беларусь в феврале

Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по оценке готовности национальной инфраструктуры ядерной энергетики к эксплуатации АЭС (INIR 3) приедет в Беларусь в феврале 2020 года. Подготовка к проведению миссии обсуждается на рабочем совещании 14-15 января в Минске, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства энергетики.

«На мероприятии рассмотрен подготовленный белорусской стороной предварительный отчет о развитии всех направлений ядерной инфраструктуры и другие организационные вопросы по проведению миссии МАГАТЭ INIR 3, которая будет проходить в Беларуси с 24 февраля. В совещании принимают участие все организации, вовлеченные в реализацию ядерного энергетического проекта», — отметили в пресс-службе.

С приветственным словом к участникам совещания обратился заместитель министра энергетики Вадим Закревский. Он поблагодарил экспертов МАГАТЭ за плодотворное сотрудничество и большую совместную работу.

Ранее в интервью БЕЛТА заместитель министра энергетики Михаил Михадюк сообщал, что во время миссии INIR 3 будет оцениваться готовность страны к эксплуатации станции по всему комплексу ядерной инфраструктуры, то есть по 19 направлениям. «Это наш главный экзамен за годы работы над реализацией ядерно-энергетической программы», — сообщил замминистра.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту вблизи Островца (Гродненская область). Генеральным подрядчиком выступает инжиниринговый дивизион госкорпорации «Росатом» (АСЭ). Ввод первого энергоблока запланирован в текущем году, второго — в 2021-м.

https://www.belta.by/

 
Теги: Минск
 
 
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Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по оценке готовности национальной инфраструктуры ядерной энергетики к эксплуатации АЭС (INIR 3) приедет...
 
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